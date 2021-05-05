Старейшая жительница мира не будет нести Олимпийский огонь. Она боится распространить COVID-19 в доме престарелых

Сотрудник сообщил, что администрация дома престарелых получила электронное письмо от ее семьи, в которой говорилось, что она решила отказаться от участия. Причина – женщина и ее семья были обеспокоены распространением вируса в доме престарелых.

Как отмечает агентство, Танака не единственная, кто решил отказать от участия в эстафете. Такое же решение приняли еще несколько знаменитостей.

Контекст:Эстафета Олимпийского огня началась 25 марта в префектуре Фукусима, она пройдет по территории всех других 46 префектур Японии. После этого огонь доставят на церемонию открытия, запланированную на 23 июля.

Танака должна была нести огонь в городе Шиме, расположенном в префектуре Фукуока, где она и проживает. Ожидалось, что она преодолеет около 100 метров, большую часть дистанции будет передвигаться на инвалидной коляске, которую будут толкать ее родные.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Летняя Олимпиада в Токио пройдет без присутствия там иностранных зрителей.

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