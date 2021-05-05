Две разные женщины – Личное мнение

Эх, красивая всё-таки женщина Виктория Боня. Увы, исключительно на вусмерть отфотошопленных фотографиях.

В жизни — без фотошопа и без фильтров — Вика выглядит, как немолодая, толстая женщина трудной, очень трудной судьбы.



Фото: Соцсети

Это — кадры из видео, которым Бонька, предполагаю, заманивает подписчиц на очередной курс. Теперь уже по фитнесу.

Смотрю я на всё это и задаюсь вопросом: что должно твориться в голове у человека, который на экране смартфона видит себя такую, как слева, а в зеркале — такую, как справа.



Фото: Соцсети

Это же — две совершенно разные женщины, согласитесь! Одна — классная, молодая, сексуальная красавица, другая — старая, корявая тётка с жировыми складками и лицом «тряпкой».



Фото: Соцсети

Это как же нужно себя ненавидеть и презирать, чтобы так рьяно, так против правды стирать себя настоящую в фоторедакторе и хоронить под пуленепробиваемыми фильтрами.



Фото: Соцсети

Мне было бы жаль Боню, я бы её за это не пинала, как не пинаю павших и страдающих, но она, к сожалению, когда впаривает вам свои марафоны, делает деньги на ваших комплексах, не избавившись от своих.

И вот на это Вика не имеет никакого морального права.

Она постоянно твердит о какой-то проделанной ею волшебной работе над собой, внутреннем росте, принятии себя, уходе за лицом и телом, осознанности, но — ёлы-палы! — трындеть — не мешки ворочать.

Боня:

а) не приняла себя и не избавилась от комплексов, раз рисует в фоторедакторе женщину, даже отдалённо не напоминающую реальное положение дел.

бэ) не умеет ухаживать ни за лицом, ни за телом: лицо у неё — старое, тело — жирное, неповоротливое, зажатое.

Вика обманывает вас, выдавая желаемое за действительное. Но это ещё — не самое страшное и не самое разрушительное.

В первую очередь, она обманывает саму себя, а, значит, будет страдать.

В Инстаграме можно корчить из себя кого угодно — хоть красавицу, хоть полиглотку, хоть свободную от комплексов и успешную бизнес-леди, но внутри ты — та, кто ты есть.

И вот эту ту Боня панически боится явить миру, стесняется, держит в клозете. Не любит. Не слышит. Не понимает. Не может принять.

Увы, таких «бонь» среди вас — очень и очень много.

Расскажите про себя настоящих. Кого вы всю жизнь прячете под разными масками, скрывая от посторонних глаз. Боитесь-то чего?

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