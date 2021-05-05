Мнение: Американцы тут за демократию, а мы за справедливость
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И еще про отечественное кино.
Вышел трейлер нового российского боевика "Турист" посвященных похождениям "инструкторов" и "частников" в Центрально-Африканской Республике, где Россия закрепилась в бывшей французской сфере влияния.
Даже по трейлеру не сложно понять, что акцент сделан на недавнем замесе до и во время выборов президента ЦАР, где "инструкторам" пришлось поработать.
Чего можно ожидать? Политического актуала, злободневно-конъюнктурной повестки новой Холодной войны, так себе боев + колорита ЦАР..
Но посмотрим, может фильм сможет чем-то удивить.
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Источник: Colonel Cassad
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