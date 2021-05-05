 

Мнение: Американцы тут за демократию, а мы за справедливость

05.05.2021, 21:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

И еще про отечественное кино.
Вышел трейлер нового российского боевика "Турист" посвященных похождениям "инструкторов" и "частников" в Центрально-Африканской Республике, где Россия закрепилась в бывшей французской сфере влияния.
Даже по трейлеру не сложно понять, что акцент сделан на недавнем замесе до и во время выборов президента ЦАР, где "инструкторам" пришлось поработать.

Чего можно ожидать? Политического актуала, злободневно-конъюнктурной повестки новой Холодной войны, так себе боев + колорита ЦАР..
Но посмотрим, может фильм сможет чем-то удивить.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Егор Крид намерен похудеть ради татуировок

17.07 / Крис Эванс отправил щит Капитана Америки 6-летнему мальчику, спасшему сестру от собаки ценой своего здоровья

18.08 / Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии

29.07 / В Москве в аварии с автобусом погиб человек

03.10 / Нагорный Карабах

29.07 / Ученые: Мужчины чаще женщин видят эротические сны

28.06 / Растение со смыслом: Кейт Миддлтон посадила подсолнух согласно своему трогательному обещанию

14.07 / Я/мы в одной футболке

15.02 / Букмекеры принимают ставки на имя второго ребенка Меган Маркл и принца Гарри

19.02 / Скандалы: Росгвардию не остановишь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика