Мнение: Американцы тут за демократию, а мы за справедливость

И еще про отечественное кино.

Вышел трейлер нового российского боевика "Турист" посвященных похождениям "инструкторов" и "частников" в Центрально-Африканской Республике, где Россия закрепилась в бывшей французской сфере влияния.

Даже по трейлеру не сложно понять, что акцент сделан на недавнем замесе до и во время выборов президента ЦАР, где "инструкторам" пришлось поработать.

Чего можно ожидать? Политического актуала, злободневно-конъюнктурной повестки новой Холодной войны, так себе боев + колорита ЦАР..

Но посмотрим, может фильм сможет чем-то удивить.

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