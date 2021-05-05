Число работающих кинотеатров в РФ вернулось к уровню до пандемии

В конце прошлого года правительство выделило на поддержку киноотрасли 4,2 млрд рублей, субсидии распределили между 500 прокатчиками и 30 кинопроизводственными компаниями, сообщил бывший заместитель министра культуры Максим Ксензов.

В «Невафильм Research» подсчитали, что в мае число работающих кинотеатров в РФ почти вернулось к уровню до начала пандемии. По словам председателя АВК Олега Березина, госсубсидия, которую выделили на поддержку кинотеатров, серьезно помогла. «Хотя Голливуд отодвигал премьеры, остаточно вышли в прокат российские фильмы, плюс опасения, что зрители будут смотреть кино дома онлайн, оказались преувеличенными», – цитирует «Коммерсант» эксперта.

По его оценке, сейчас посещаемость и кассовые сборы составляют примерно 80% от доковидных. «И хотя зрителей меньше, растет средняя цена билета, что подгоняет доходы. Если ничего экстраординарного не случится, на этом уровне мы год и закончим», – отметил Березин.

«По результатам первого квартала мы на 20% отстаем от 2019 года. Рассчитываем сравняться с допандемийным уровнем, но это будет зависеть от выхода и переносов западных релизов и ограничительных мер в связи с пандемией», – отметил директор по маркетингу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Сергей Кузнецов.

По оценкам сети, отток в онлайн-кинотеатры в 2020 году составлял около 20% в связи с пятимесячным карантином в офлайне, но уже в январе-марте опустился до 3-5%.

По данным Фонда кино, в 2019 году кассовые сборы в РФ составили 55,4 млрд рублей, а в 2020 году – упали на 59%, до 22,8 млрд рублей.

В июле 2020 года правительство в рамках продвижения экспорта российского кино, а также онлайн-сервисов, игр и облачных ресурсов утвердило правила распределения субсидий на поддержку таких проектов.

Напомним, ранее Счетная палата РФ указала на недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа.