В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.

«Катюшу» покрасили, ей заменили детали и восстановили поврежденные поверхности. По информации министерства культуры Оренбургской области, из 67 экспонатов музейного комплекса были отреставрированы или приведены в порядок

29 единиц техники и орудий, передает «Оренбург Медиа».

После 9 мая начнется работа по восстановлению еще одной легендарной боевой машины «Кукурузника» Ан-2. Ремонт будет проведен на месте. В рамках первого этапа реновации был разработан и реализован проект входной группы в виде больших колонн, которые визуально поддерживают монументальную композицию «Вечный огонь».

На входе посетителей встречает фирменный знак – символичная звезда, характеризующая военное время. Знак был изготовлен инженерами ПО «Стрела» по специальному проекту. В ходе реновации в парке идет замена мощения на гранитную брусчатку. Сейчас уже выполнено более 70 % от плана.

Начинает и завершает кольцевой экскурсионный маршрут экспозиционная площадка «Станция Оренбург. Возвращение Победителей домой». Железнодорожная станция Оренбург была узловым объектом и сосредоточением основных событий в годы Великой Отечественной войны.

С перрона вокзала на фронт проводили более 411 тыс. оренбуржцев. На эту же станцию прибывали тысячи эвакуированных, раненых. Здесь же встречали победителей, возвращавшихся с войны. В экспозиции воссоздан перрон вокзала военного времени.

Особого внимания заслуживает фрагмент воинского состава – паровоз и

«Киновагон». Паровоз – это уже известный оренбуржцам экспонат, а экспозиционный вагон стал новинкой для музейного комплекса. Объект представляет собой реплику пассажирского вагона образца 1930-1940 годов. А его внутреннее наполнение дает возможность проводить различные мероприятия с применением современных технологий. В вагоне обустроен кинозал на 20 посадочных мест, внутри есть проектор, обустроена «Радиорубка». Закуплены костюмированные вещи для работы «военного фотосалона».

Изменения произошли в самом первом экспозиционном комплексе, посвященном проводам на фронт и Московской битве. Там установили качели, столы с комплектами популярных настольных игр того времени, интерактивная телефонная будка. В телефонной будке времен военного времени, подняв трубку телефона-автомата можно будет прослушать сообщение диктора.

К празднованию Дня Победы в парке частично установят в качестве образца новую навигацию для ориентации зрителей. Также создан новый сайт выставочного комплекса с возможностью электронной записи на экскурсию.

После майских праздников доступ для посетителей будет обеспечиваться в выходные и праздничные дни. В течение рабочей недели музейное пространство будет закрыто для для продолжения строительно-ремонтных работ.

До конца мая строители приступят к созданию обновленной экспозиционной площадки «Сталинградская битва». Объект визуально будет приближен к аутентичным видам. «Развалины Сталинграда» увеличат габариты, что позволит увеличить информацию о гвардейцах Родимцева.

Также разработан проект капитального ремонта общественного туалета. Будут созданы новые более комфортные условия для посетителей. Следующими этапами станут ремонт объектов «Курская дуга», «Форсирование Днепра», «Тыл фронту»; «Полевой стан», «Летняя эстрада», «Промышленный цех», «Санитарный вагон» (внутренняя часть). Планируется капитальный ремонт часовни.

За годы работы музея многие экспонаты и музейные объекты потребовали основательного обновления и капитальной реставрации, которые проводятся в настоящее время благодаря нацпроекту «Культура». Завершить реставрацию выставочного комплекса планируется к концу лета 2021 года.

Нацпроект «Культура» состоит из трех федеральных проектов: «Культурный досуг», «Творческие люди» и «Цифровая культура». В центре проекта – расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.