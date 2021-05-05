 

В Петербурге арестовали активистов за уличную выставку картин о политических репрессиях

05.05.2021, 20:52, Разное
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Дзержинский районный суд Петербурга арестовал активистов Павла Крисевича и Анастасию Михайлову, которые устроили уличную выставку картин в поддержку политзаключенных. Об этом сообщает «Апология протеста».

Крисевича признали виновным в повторном нарушении законодательства о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и арестовали на 10 суток, Михайлову за организацию акции (ч.2 ст.20.2 КоАП) арестовали на 8 суток.

Михайлову и Крисевича задержали 2 мая на площади Искусств во время акции против пыток и репрессий и отвезли в отдел полиции. Через несколько часов их отпустили без составления протокола.

Павел Крисевич известен своими акциями. В частности, в ноябре прошлого года Крисевич у здания ФСБ устроил акцию «в поддержку политзаключенных» в образе Иисуса Христа: его подвесили на крест, облили жидкостью и «подожгли», бросая в огонь тома уголовных дел. В тот день его арестовали на 15 суток по статье о неповиновении полицейским.

Источник: Новая газета



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