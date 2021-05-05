 

Мнение: Пенсионный возраст в Европе, легализация самозанятых и ложные объявления о работе

05.05.2021, 20:48, Разное
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1. Пенсионная реформа в России должна завершиться к 2028 году – тогда мужчины будут выходить на пенсию в 65, а женщины в 60. Но даже тогда средний для обоих полов возраст выхода будет меньше, чем в большинстве европейских стран. На приложенной к посту карте показана ситуация с пенсионным возрастом по состоянию на 2021 год:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/pensionnyi-vozrast-v-evrope-rossii-i-ssha-na-2021-god-5fdc75027ec4a2413db0f5af

С учётом того, что в некоторых странах (например, в Финляндии) также идёт пенсионная реформа и возраст повышается, России будет довольно сложно догнать Европу в этой грустной пенсионной гонке – наши пенсионеры останутся в числе самых молодых (по крайней мере, в этом десятилетии).

В комментариях по ссылке, разумеется, как обычно пишут, что эта карта – не повод для гордости, и что рядом с пенсионным возрастом следовало бы поставить цифры средней продолжительности жизни. К сожалению, причины, по которым средняя продолжительность жизни в России ниже, чем в Евросоюзе, остаются за рамками обсуждения.

2. «Лента.ру» жалуется, что чуть более половины имеющих собственное дело российских граждан никак не регистрируются и не платят налоги:

https://lenta.ru/news/2021/04/30/otkaz/

Почти каждый второй работающий на себя россиянин не регистрирует бизнес или самозанятость. Причиной отказа от легальной деятельности большинство называет налоговый гнет и проблемы в кредитовании, следует из результатов опроса онлайн-сервиса услуг YouDo.com и бизнес-платформы Общероссийского народного фронта (ОНФ). Копия документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди 2860 человек из разных регионов России, зарабатывающих на собственном деле, 53 процента опрошенных признались, что работают «в тени». Остальные 47 процентов респондентов оформили свою профдеятельность: 32 процента из них — самозанятые, 10 процентов — индивидуальные предприниматели, 5 процентов — носят статус юрлица.

Правильнее, однако, было бы смотреть не на пустую, а на полную часть стакана: почти половина таки зарегистрировалась, так что этот недавно введённый юридический статус возымел немалый успех.

3. Лента пишет, что подавляющее большинство объявлений о работе в России — врут:

https://lenta.ru/news/2021/04/30/fake_job/

85 процентов российских объявлений о работе оказались ложными, а среди объявлений о наборе на рабочие специальности этот показатель еще выше — 91 процент, сообщают «Аргументы и факты».

Такие данные назвали в результате своего исследования общественное движение «Труд» и Финансовый университет при правительстве России. Отмечается, что чаще всего врут в объявлениях о зарплате — может быть указана сумма в 70-100 тысяч рублей, но при приеме сообщат, что это зарплата за 2-3 месяца или при работе фактически без выходных и в праздники.

Также часто в договорах официально прописывают лишь МРОТ, а остальную сумму указывают как мотивационную часть, условия выплаты которой нигде не прописаны. Так, вместо обещанных 70 тысяч рублей человек может получить на руки 20 тысяч и уволиться. Работодатель же, в свою очередь, начинает набор следующих сотрудников.

Часто вместо трудового договора работнику предлагают подписать гражданско-правовой акт или оформиться самозанятым. В таком случае могут отсутствовать гарантии занятости, оплаты сверхурочных, праздничных, больничных и выплаты страховой пенсии.

Добавлю от себя, что нанимать сотрудников в качестве самозанятых или ипэшников — сомнительная идея. В большинстве регионов Налоговая отслеживает таких хитрецов на раз-два. Размеры зарплат в вакансиях как занижают, так и завышают. Часто указывают маленькую зарплату, но в итоге после двух-трёх лет работы в фирме она оказывается вдвое больше.

Наконец, коллеги, если бы вы только знали, как врут работники в своих резюме…

Источник: Место для дискуссий



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