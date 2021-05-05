Вышло срочное обновление iOS 14.5.1

Всего-то неделя прошла после выхода новой версии операционной системы iOS 14.5, а разработчик, компания Apple, в срочном порядке выпустил обновление к ней под кодовым названием 14.5.1.

Одновременно вышел патч для iOS 12.5.3, предназначенный для устаревших мобильных устройств, сообщает источник. Причина в том, что новая операционка вышла с немалыми проблемами, которые стали сразу всем заметны.

По словам представителей «яблочной» компании, теперь все проблемы в iOS 14.5 можно считать решенными. Особого ущерба они не принесли. Больше всего пострадала сама компания Apple, которая чуть не потеряла свое лицо. Ведь об упомянутой версии ОС разработчики много говорили как о некоем очередном достижении компании.