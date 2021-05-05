Samsung станет эксклюзивным поставщиком экранов на 120 Гц для iPhone 13

Как сообщают компетентные источники, все экраны с большой частотой обновления кадров (120 Гц) для новых мобильных гаджетов iPhone 13 будут изготовлены на производственных мощностях корейской компании Samsung.

При этом только модели iPhone 13 Pro и 13 Pro Max получат дисплеи, созданные по современной технологии Pro-motion. Как пояснят специалисты, в результате управление смартфонами через кран станет очень плавным. Качество обеспечено на том же уровне, что и у iPad Pro, уточняют они.

Также стало известно, что применение современных дисплеев с высококачественным изображением не приведет к большему потреблению электроэнергии. Время автономной работы не уменьшится при использовании тех же аккумуляторов.