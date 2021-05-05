В Перми создана новая технология очистки дождевых стоков

Для очистки дождевых стоков ученые из Перми решили использовать растительность. При этом они усовершенствовали наработки своих коллег в данном направлении, создав специальную систему, предназначенную для использования в северных широтах.

Отвод дождевых и талых вод в городах также является большой проблемой, отмечают специалисты. Несмотря на то, что с неба падает, как правило, чистая вода, она смывает с дорог множество различных химических веществ, в том числе остатки нефтепродуктов, соли, которые используют для посыпания улиц зимой, и так далее.

В результате дождевые сливы являются поставщиками не менее загрязненных сточных вод, чем бытовая канализация или промышленность. Их обязательно нужно очищать.