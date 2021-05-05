 

Анна Седокова в бикини отправилась в офис

05.05.2021, 20:38, Разное
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Певица Анна Седокова рассказала, что отправилась в офис в бикини. На новом снимке в социальной сети Instagram она показала свое загорелое тело.
Анна Седокова считает себя привлекательной и сексуальной девушкой. Певица не забывает напоминать об этом своим поклонникам. Уже несколько дней экс-солистка группы «ВИА Гра» вместе со своим мужем находится в Калифорнии. Там она не только проводит время с дочерью Моникой, наслаждается океаном, но еще и успевает поработать.

В Калифорнии ее одеждой для офиса является купальник. Седокова предстала на фотографии с бикини желтого цвета, показав всем плоский живот и длинные ноги. Ее волосы были собраны в гульку, а образ дополнили солнечные очки.

В комментариях к публикации фолловеры отметили, что мать троих детей выглядит просто замечательно. За последнее время Анна Седокова сбросила несколько килограммов. Артистка не собирается останавливаться на достигнутом.



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