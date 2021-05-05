Компания HTC представит VR-гарнитуры Vive Focus 3 и Pro 2 на выставке Vivecon 2021

По информации, предоставленной изданием Protocol, компанией HTC в ближайшее время будут представлены две новые VR-гарнитуры — Vive Focus 3 и Vive Pro 2, которые будут продемонстрированы на выставке Vivecon 2021.

Сообщение о наличии этих устройств было отображено в документации компании, также эти устройства недолго фигурировали в прайсах онлайн сервиса Alzashop. По ожиданиям Vive Focus 3 приобретет статус автономной корпоративной гарнитуры, а Vive Pro 2 будет играть роль преемника флагманской Vive Pro для РС. Недавно компанией HTC было дано подтверждение, что в ближайшем будущем она презентует VR-устройства, которые смогут «изменить правила игры». Рекламный тизер Vivecon засветил некоторые элементы этой гарнитуры, где видно трекинговые камеры.

Компания заверяет, что новейшая автономная гарнитура не составит конкуренцию с Oculus Quest. Это можно согласовать с отчётами Protocol, в которых есть указание на то, что Vive Focus 3 имеет свою направленность на пространство корпоративного рынка и выйдет в продажу по цене около $ 1700 (127000 руб). Официальная же стоимость Quest 2 составит $ 299 (около 22000 руб).

Vive Pro 2 имеет целью стать продолжением линейки оригинальных Vive Pro, производство которых прекратилось еще с марта 2020 года (исключение составили лишь некоторые модели Vive Pro Eye). Что же касается ожидаемой стоимости, то она составит порядка $ 1000 (75000 руб).

Как стало известно из других источников, HTC уже подготовила на выпуск нечто вроде шлема Vive Air. Изделие представит собой беспроводную автономную модель, покрытую «дышащими» материалами. Самим производителем эта информация опровергается. Он заявляет, что Vive Air — это пример очередного концепта.

Источник: dtf.ru