 

Медики оценили пользу и вред фруктовых соков для организма

05.05.2021, 20:38, Разное
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Медики оценили, насколько полезными и вредными для организма являются фруктовые соки. Если напиток натуральный, то в нем нет ничего плохого.
Ученые проводили исследование, чтобы узнать, как замена фруктов соками в рационе оказывает воздействие на развитие ряда заболеваний. В научной работе, которая длилась 15 лет, были задействованы 35 тысяч человек возрастом 20-70 лет. Специалистов интересовало, можно ли считать сок альтернативой цельным фруктам. Во внимание принимались следующие факторы: пол, возраст, физическая активность, семейный анамнез, наличие вредных привычек.

В результате исследователи пришли к выводу о том, что чистый сок не отличается от цельных фруктов по степени воздействия на риск развития сахарного диабета и сердечных патологий. Вместе с ним, кроме сахара, в организм поступает множество полезных веществ. Если говорить о вторичных метаболитах, то их даже лучше получать из соков.

В каждом соке или же фрукте имеется свой набор полезных элементов. Цитрусовые обладают витамином С, красные ягоды – антоцианами и флавоноидами, яблоки – хлорогеновыми кислотами. Некоторые витамины разрушаются в ходе тепловой обработки, но в основном их количества хватает для восполнения суточной нормы.

Источник: rg.ru



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