 

Катастрофа Ан-26Ш в Чугуеве. Прокуратура сообщила о подозрении еще трем военнослужащим

05.05.2021, 20:36, Новости дня
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Бывший начальник Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, заместитель командира воинской части А4104, где произошло крушение, и заместитель командира указанной воинской части по летной подготовке отправлены под домашний арест на 60 суток.

30 апреля им сообщили о подозрении в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

Контекст:Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.
По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. “Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – отметил Уруский.
По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.
Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.
22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал руководителя полетов Александра Жука и командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. В конце марта Глазунову изменили меру пресечения на домашний арест, Жук остается под стражей, сообщило издание Newsroom.
В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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