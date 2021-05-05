 

“Мосты устают, железная дорога неутомима”. Из-за обвала моста во Львовской области “Укрзалізниця” пустила поезд до Луцка

05.05.2021, 20:36, Новости дня
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Поезд начнет курсировать по продленному маршруту с 6 мая. Во Львов он будет прибывать по действующему расписанию, а затем в 9.51 будет отправляться в Луцк, куда должен прибыть в 14.25. Обратно из Луцка выезд в 14.45, а прибытие в Черновцы – в 23.14.

“Мосты устают, железная дорога неутомима”, – добавили в “Укрзалізниці”. 

Контекст:3 мая в селе Гаек Львовской области обвалился автомобильный мост через реку Западный Буг. В Службе автомобильных дорог Львовской области рассказали, что мост был снабжен предупреждающими дорожными знаками об аварийном состоянии, однако по нему часто ездили фуры, а знаки крали.
В “Укравтодоре” рассказали, что сооружение более пяти лет было в предаварийном состоянии, его ни разу капитально не ремонтировали с момента постройки в 1960 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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