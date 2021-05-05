 

Минсоцполитики опубликовало карту перемещения переселенцев. Более половины из них проживают в Донецкой и Луганской областях

05.05.2021, 20:36, Новости дня
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Более 54% внутренне перемещенных лиц проживает в Донецкой (513 158 человек) и Луганской (283 451) областях.

Далее следует Киев (164 032), Харьков (136 151), Днепропетровская (71 626), Киевская (66 630), Запорожская (56 426) и Одесская (38 835) области.

Инфографика: msp.gov.ua

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украина прекратила социальные выплаты гражданам, проживающим на подконтрольной боевикам территории Донбасса, в конце 2014 года. Чтобы получать пенсии, жители ОРДЛО должны зарегистрироваться как переселенцы и жить на подконтрольной Украине территории.
В сентябре 2020 года вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников говорил о 500 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые живут в ОРДЛО, получая пенсии от украинского правительства.
Заместитель Резникова Инна Голованчук в ноябре прошлого года сообщала в интервью агентству “Интерфакс-Украина”, что около половины украинцев, официально зарегистрированных как внутренне перемещенные лица, на самом деле живут на оккупированной территории. Замминистра уточняла, что реально на подконтрольную украинским властям территорию выехали и проживает около 700–800 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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