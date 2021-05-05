“Проекта “Стена” нет”. Глава Госпогранслужбы Украины рассказал, как сейчас оборудована граница с РФ

Отвечая на вопрос, как далеко до завершения находится так называемый проект “Стена” на восточной границе, Дейнеко сказал: “Проекта “Стена” нет. Такое название сохранилось в обиходе. К сожалению, в нашем обществе проект “Стена” ассоциируется лишь с негативными проявлениями”.

В то же время он отметил, что инженерное обустройство границы, которое помогает обеспечивать контроль за ней, продолжается. “Общество должно знать, что со стороны РФ к нам не смогут попасть диверсионно-разведывательные группы, террористы, нежелательные лица, предметы контрабанды. Вот это, в моем понимании, и должно быть “стеной””, – отметил он.

По словам главы ГПСУ, на границе обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершают это созданием системы видеонаблюдения – строят башни, на которые устанавливают видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей.

За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Дейнеко добавил, что завершаются работы по обустройству границы в Харьковской области, продолжаются в Черниговской. В прошлом году обустроен один участок в Луганской области. Кроме того, в Луганской области на участке “Троицкое” была построена сверхсовременная система видеонаблюдения. В Сумской области идут проектно-изыскательные работы, инженерные еще не начинались.

По словам руководителя ГПСУ, прогнозируемая стоимость проекта “Стена” была больше 4 млрд грн, но затем ее уменьшили до 2,5 млрд грн. Сейчас фактически потрачено 2 млрд грн, на этот год запланированы расходы 338 млн гривен.

“В прошлом году я видел новость, что Эстония хочет инженерно обустроить свою границу с РФ. Приведу две цифры. Протяженность границы между Эстонией и Россией по суше составляет 135 км, на ее обустройство планируется потратить €130 млн. То есть стоимость обустройства границы чуть меньше €1 млн за погонный километр”, – отметил Дейнеко.

Контекст:Реализация проекта “Стена” началась в 2014 году в Харьковской области. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

По данным Госпогранслужбы, на конец мая 2020 года обустройство украинско-российского участка границы было готово на 40%.

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