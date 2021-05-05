Мнение: После драки: Поправочка вышла!

Голосование по поправкам в Конституцию прошло. Пыль и песок давно осели, кровь и слюну все утерли. Казалось бы, поднимать эту тему вне контекста, сейчас дело неблагодарное, однако отнюдь не все так думают. Всегда найдутся те, кто никак не успокоится и продолжает махать кулаками после драки — особенно активно после ее окончания. Сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков как раз из их числа.

Международные наблюдатели, следившие за ходом голосования за поправки, стали предметом его новой страсти, а заодно и темой журналистского расследования. Коротков сомневается в их объективности и решает вывести всех на чистую воду. Называя наблюдателей не иначе как «экспертами» (да, исключительно в кавычках, хотя официально они именно так и именовались), журналист еще не раз подвергнет сомнению их профессионализм и непредвзятость. Таким образом, все иностранные наблюдатели до одного, по логике Короткова, «продались».

Что ж, работа у него такая — все проверять и подвергать сомнению. И работа, надо сказать, неблагодарная. Нелицеприятных заголовков, обличающих личность и деятельность самого журналиста, в Сети предостаточно. Один этот чего стоит!

Представители международной общественности, по его логике, должны были раскритиковать на чем свет стоит российскую избирательную систему, а не петь ей дифирамбы. Свыкнуться с мыслью, что все могло пройти действительно хорошо автор материала не в силах. Речь не о сдвиге парадигмы, а о банальном «можем, когда захотим». Но в сформированной системе ценностей журналиста «Новой» этому нет места, и тогда даже слова депутата Европарламента Элен Лапорт, что голосование за поправки «урок для демократии» и пример для Франции воспринимаются, как заискивание.

В ответ хочется вслед за Жан-Лином Лакапелем, финансистом «Национального объединения», воскликнуть: «Санитарные и избирательные правила соблюдаются. Остановите фейковые новости!»

Репутация издания, известного своими преимущественно русофобскими и заказными материалами, подмочена довольно сильно и довольно давно. С нее, этой репутации, можно сказать, капает настолько, что уважающие себя организации и компании, предпочитают ограничиваться дежурными фразами и отписками (отписка, — но не та, что в соцсетях). Никто не хочет связываться с «Новой», ведь будет все по-старому.

Коротков еще удивляется, почему Общественная палата так скупа в общении с его журналистским величеством, а авиапредприятие «Северсталь», чартерным рейсом которой часть экспертов прибыла из Минска в Москву, не желают раскрывать коммерческую тайну.

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