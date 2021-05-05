 

Забрили в солдаты? Опубликовано видео с рэпером Моргенштерном в армии

05.05.2021, 20:28, Разное
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В Сети активно обсуждают короткое видео, на котором люди в военной форме брею налысо человека, удивительно напоминающего своим внешним обликом популярного среди молодежи рэп-исполнителя Алишера Валеева, известного под псевдонимом Моргенштерн. Ходят слухи, что музыканта могли забрать в армию сразу после его последнего концерта в Санкт-Петербурге. Впрочем, хорошо знакомые с повадками рэпера поклонники считают, что ролик не более чем очередная попытка привлечь к себе внимание. Возможно, пользователи Сети наблюдают начало очередной рекламной кампании, которая еще найдет чем удивить народ.



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