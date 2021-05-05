 

Мнение: Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь

05.05.2021, 20:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывший вице-премьер при Ельцине Михаил Полторанин рассказал о том, как Ельцин отказался от Крыма.

По его словам, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы «автономией, открытой для обеих стран», уточнил он.
«Это была хорошая сделка… Ельцин не захотел. Он говорит: „Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот“» (с) Полторанин

"Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь" (с) цитаты великих людей
Два Ельцин-центра этому господину.

PS. У Полторанина давным давно выходила книга "Власть в тротиловом эквиваленте", где он много подобного написал про "зарю новой России".
Скачать книгу можно тут https://disk.yandex.ru/d/oSYt0LD4NtjKe Себя он конечно всячески стремился обелить себя за содеянное тогда, так что относится к написанному надо разумеется критически, но книга тем не менее представляет немалую ценность для понимания событий первой половины 90-х.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.03 / План Киева по возвращению Крыма оценили: Громко и во вред Украины

03.11 / Мнение: Фатализм

19.01 / Володин: Партийно-политическая система России доказала свою эффективность

13.04 / В Иране рассказали о причастности Израиля к атаке на ядерный объект

18.01 / Ученые: На продолжительность жизни женщины влияет возраст ее последней беременности

28.08 / Лукашенко о призыве оппозиции отзывать депутатов: Начали бодягу

11.03 / Озеро в Турции поможет найти следы инопланетной жизни на Марсе, считают исследователи

13.10 / Василиса Володина раздумывает над созданием альтернативной версии программы «Давай поженимся!»

07.10 / Полтос есть полтос – Личное мнение

23.11 / Мнение: Страна героев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика