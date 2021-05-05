Мнение: Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь

Бывший вице-премьер при Ельцине Михаил Полторанин рассказал о том, как Ельцин отказался от Крыма.

По его словам, Москва планировала заключить сделку с Киевом, в результате которой Россия забрала бы полуостров, а Украина взамен бесплатно бы получала газ в течение десяти лет. При этом регион стал бы «автономией, открытой для обеих стран», уточнил он.

«Это была хорошая сделка… Ельцин не захотел. Он говорит: „Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь. У нас в Питере свободные пирсы есть, мы туда перебросим флот“» (с) Полторанин

"Да нафиг нам этот Крым, этот Севастополь" (с) цитаты великих людей

Два Ельцин-центра этому господину.

PS. У Полторанина давным давно выходила книга "Власть в тротиловом эквиваленте", где он много подобного написал про "зарю новой России".

Скачать книгу можно тут https://disk.yandex.ru/d/oSYt0LD4NtjKe Себя он конечно всячески стремился обелить себя за содеянное тогда, так что относится к написанному надо разумеется критически, но книга тем не менее представляет немалую ценность для понимания событий первой половины 90-х.

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