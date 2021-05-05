Мнение: Какие произведения мирового искусства снялись в фильме «Майор Гром»

В фильме-комиксе «Майор Гром: Чумной доктор», который сейчас идет на экранах страны, и уже появился в платных онлайн-кинотеатрах, весьма продуманная эстетика. Какие именно картины и скульптуры поставлены в кадре для красоты? Или для подсказки характера персонажа.

Все действие происходит в Петербурге, по ходу действия разрушаются некоторые здания, похожие на исторические. Если б я лучше знала архитектуру Питера, я, думаю, разглядела бы больше пасхалочек (например, в одном кадре на набережной стоят строительные краны — подозреваю, что в реальной жизни там некое здание, насчет которого ведутся споры; еще мне показалось, что там возведен Охта-центр, а не более далекий Лахта-центр, и проч.). Более того, мотивом одного из убийств прямо становится снос исторического здания ради казино.

Если вы "в теме", расскажите нам в комментариях. Я же просто перечислю то, что успела заметить на большом экране.

То, что действие происходит в альтернативной исторической ветке, заявлено с самого начала именно произведением искусства. В одной из самых первых сцен нам показывают полицейский участок, в котором трудится главный герой. Камера наезжает с улицы, и мы видим, что перед этим зданием (дворцом) стоит эта скульптура.

Кадр из фильма



Это конная статуя Александра III работы Паоло Трубецкого, которая стоит во дворе Мраморного дворца (знаменитый "на комоде бегемот").

В реальном мире Мраморный дворец принадлежит Русскому музею, в нем есть экспозиция и выставки. А вот в мире фильма — нет, он в какой-то момент отошел МВД. (Интерьер полицейского участка, в холле дворца, снят в каком-то другом месте, с обшарпанными потолками. В Мраморном дворце такого большого пространства нет).

Фрагмент интервью создателей в "Бюллетене кинопрокатчика":

"Полицейский участок был с нуля построен в огромном здании на Невском проспекте, в котором раньше располагался банк. «Это очень большое пустое пространство с лепниной, с красивыми лестницами, прекрасным потолком и люстрами. И в него оставалось только внедрить какие-то кусочки нашего полицейского участка: столы, перегородки, деревянные кабинетики, которые соответствовали бы архитектурному убранству и перекликались с историей Петербурга, – рассказывает Дмитрий Онищенко. – Мы решили, что это будет опенспейс, чтобы полиция была открыта для всех. И сделали такой участок, которого в России нет и, наверное, никогда не будет, к сожалению»".

Бессмысленным оказалось искать, где находится шикарное окно в стиле модерн из квартиры Майора Грома.

Режиссер говорит: «Квартиру Грома мы пытались найти «живую», – вспоминает Олег Трофим. – И действительно нашли несколько зданий, в которых есть такие круглые окна. Но где-то попасть внутрь так и не смогли, а где-то это было бессмысленно, потому что там сейчас располагаются чьи-то очень дорогие апартаменты или чей-то прекрасный офис. Поэтому тоже строили декорацию».

О том, кто создавал эту многослойность и красоту: «Нам невероятно повезло – с нами на проекте работал безумно талантливый художник-постановщик Дмитрий Онищенко, – говорит Артем Габрелянов. – Он довольно продолжительное время жил в Санкт-Петербурге, так что его любовь к этому потрясающему городу видна в каждой сцене фильма. Каждая декорация была продумана до мелочей, чтобы все, что видно в кадре, погружало зрителей в альтернативную вселенную».

Отдельное спасибо за сцены погромов и народных восстаниях на улицах Петербурга. Немножко окунает тебя в атмосферу 1917 года, за счет эстетического диссонанса с божественной петербургской архитектурой.

***

Про образ Чумного доктора отдельно писать не буду, про него есть много в сети: это традиционный образ, идущий со Средневековья и до сих пор популярная венецианская маска.

Вернемся к декорациям и объектам искусства внутри них.

Одна из сцен посвящена возмездию над банкиршей, обманувшей вкладчиков.

Она живет роскошно. По стенам развешены ее портреты, в которых по современной трешовой моде лицо человека вставлено в старинные картины методом фотошопа. Этот прием говорит тем, кто обратит внимание на сей реквизит, о том, что банкирша — особа с крайне дурным вкусом и огромным самомнением.

Когда видишь такой портрет, первое, что приходит в голову — мадам Помпадур.

Ее имидж выскочки и шопоголика действительно соответствует образу пострадавшей банкирши.

Помпадур портретировали так.

Худ. Франсуа Буше (1756)



Но в кинофильме сделан коллаж из портрета другой женщины, написанный похожим образом.

Александр Рослен. Портрет графини Пиньятелли-Эгмонт (1763)



Изображенная графиня была менее одиозным человеком, чем мадам Помпадур. Однако художнику-постановщику это явно было не важно, ее портрет использован именно для ассоциаций с Помпадур.

Напротив висит другой крупноформатный парадный женский портрет.

Это история совсем из другой оперы — работа Карла Брюллова (я узнала его руку по блеску голубой ткани).

Карл Брюллов. Портрет княгини Елизаветы Салтыковой (1841)



Картину крупно не показывают, поэтому не ясно, вфотошоплено ли в нее лицо банкирши.

Зачем она в кадре — менее ясно, разве что для симметрии и поддержания атмосферы роскоши. Быть может, это просто оказался первый хайрез с полноростовым портретом женщины в пышной юбке, который попался под руку создателям фильма.

Что за тотемный столб с римским орлом стоит посреди комнаты — не знаю.



На столах и прочей мебели персонажей можно еще различить статуэтки, которые тоже могут что-то обозначать (кажется, мелькнула Фемида), но вдаваться в это не буду.

Обратимся к самой насыщенной произведениями искусства локации — кабинету антагониста, компьютерного гения и миллионера.

Интерьер очень красивый и стильный.

Одна стена украшена "Рождением Венеры" кисти Боттичелли, которое в нашей реальности находится во флорентийском музее Уффици.

Гром, находясь в кабинете, кивает на нее и спрашивает "Настоящая?". Владелец кабинета, как его, Разумовский, не отвечает.

Очевидно, на этот вопрос каждый зритель может ответить себе в меру своей эрудиции.

Поскольку на экране изображена альтернативная ветка истории, теоретически можно предположить, что настоящая.

Однако мне трудно представить себе ситуацию, в которой это так.

Исходя из постулата, что мир "Майора Грома" почти такой же, как наш и отличается только немногим, отметаем предположение, что "Венеру" купил великий князь еще до революции, и с тех пор она ходила в России по частным коллекциям. Скорей всего, она оставалась в коллекции Уффици достаточно долго.

Итак, давайте прикинем. Как подлинник Боттичелли мог оказаться в кабинете русского миллионера?

Первый путь: в той линии истории фашисты забрали подлинную "Венеру" из Уффици, вывезли в Берлин, наша армия там ее нашла, увезла в СССР и не отдавала. Некий генерал, предположим, зажал ее, увез себе на дачу, там она завалялась, и вот недавно всплыла и поступила в свободную продажу. (Как это было с "Тарквинием и Лукрецией" Рубенса).

Однако, во-первых, наши доблестные искусствоведы в штатском, начиная с Антоновой, очень следили за тем, чтобы всемирно известные шедевры не рассеивались по дачам, а попадали именно в государственные музеи. Тем генералам, которые слишком наглели, давали по рукам ощутимо (см. "трофейное дело"). Версию, что "Венера" в СССР несколько десятилетий находилась в частных руках, и не была конфискована ради Эрмитажа и ГМИИ, я считаю полностью нереалистичной. Альтернативка альтернативкой, но даже у выдуманного мира должны быть законы реалистичности!

Впрочем, вспомним Мраморный музей в ведении полиции. Видимо, музеем в этой реальности немного нефартово. Но если б им было настолько плохо, что они продавали свои коллекции, это бы отразилось в ленте более явственным образом, не одним Боттичелли на стене!

Дополнение: см. кейс с упомянутым выше Рубенсом. Публичное владение трофейной картиной сильно бы осложнило бизнес ее владельца в цивилизованной Европе, а у Разумовского с ним все ок.

Рабочие в музее несут подлинник



Второй путь: миллионер Сергей Разумовский честно купил подлинник на мировом аукционе. Ну вдруг, наследники Медичи продали ее кому-то до 19 века (поступления в будущий госмузей Уффици). Тут еще проще сказать "нет". Сколько может стоить "Рождение Венеры" Боттичелли на мировом рынке? "Спаситель мира" Леонардо стоил 450 млн долл. (почти полмиллиарда). Эта картина больше, красивее и знаменитей. Но давайте для простоты прикинем, что она будет стоить всего в два раза дороже. 1 миллиард.

А каково состояние нашего вымышленного миллионера, владельца кабинета?

Для ориентации возьмем Павла Дурова, с которого он явно списан, хотя и цвет волос поменян.

В 2016 году его состояние было 600 млн. долл., в 2020 году – 3,4 млрд. (а в 2021 году уже 17,2, пишет Форбс). Давайте пренебрежем, что это экранизация комикса 2012 года (в этот период Дуров был еще беднее), и будем ориентироваться на даты создания фильма. Делать его начали в 2017 году, а сами съемки непосредственно начались в 2019 году. Предположим, что в 2019 году состояние Разумовского (псевдо-Дурова) было 3 миллиарда. Правдоподобно ли выглядит, что он отдаст треть всего своего состояния (1 миллиард) или даже одну шестую, если брать ровно по "Спасителю мира" (500 млн.) за подлинник Боттичелли? Честно говоря, он не выглядит таким фанатиком искусства, чтобы даже 100 миллионов отдать. Там есть в кадре момент, когда он смотрит на документацию по изготовления костюма (около 4 млн. долл.) и очень переживает — а тут ведь дело о более полезной вещи, оружии-доспехе, а не о картине.

Так что на стене однозначно копия, и владелец кабинета знает об этом.

(Хотя создатели фильма, быть может, наоборот, подразумевали, что это подлинник, чтобы покзать крутость персонажа).

Быть может, создатели фильма подразумевали и совсем другое. Для меня, например, тема с репродукцией Боттичелли — это продолжение линии с фотошопленной Помпадур на стенах у банкирши. Как та маленькая злодейка окружала себя дешевыми поделками на потеху своему самомнению, так и этот большой антигерой окружен подделками. Правда, без фотошопа, уровнем повыше. Он искренне наслаждается красотой картины, не спорю. Но дешевка.

То, что это именно копия, подтверждает оформление противополжной стены. Там — тоже очень знаменитая вещь.

Это фрагмент эллинистического Пергамского алтаря (2 век до н.э.).

Причем очень маленький фрагмент — всего он длиной 120 метров, а тут только пять кусков, метра на три.

Это скомпановано несколько эффектных кусков Большого фриза.

Два слева — «Битва Зевса с Порфирионом», причем плиты поменены местами, так, чтобы эффектная попа оказалась с краю и сразу бросалась в глаза



Три правых — это «Битва Афины с Алкионеем»



Подлинник находится в Берлине, где для него построили отдельный музей с гигантским залом.

Вернемся к тому же вопросу: мог ли подлинник оказаться у Сергея Разумовского в кабинете?

Фриз был вывезен из Германии советскими войсками. В 1950-е мы его вернули. (О реальной истории Пергамского алтаря очень рекомендую почитать книгу А. Штоля "Боги и гиганты".)

Если в той ветке реальности мы его не вернули, оставили себе, и Разумовский позже его купил, то возникает вопрос, куда он дел остальные сто с лишним метром фриза? Если его распродавали по частям, и он приобрел себе самые известные пару рельефов, то возникает вопрос: что он, как дурак, собрал головоломку не в том порядке? Кроме того, это не вяжется с его имиджем благотворителя (шедевры такого уровня надо жертвовать в Эрмитаж, или хотя бы устраивать открытое хранение на первом этаже своего небоскреба, чтобы любой петербуржец мог зайти и полюбоваться), а также с успешной международной карьерой бизнесмена (в нашей истории Германия закрывала шенген и возбуждала дела против российского бизнесмена, зажавшего их Рубенса).

Так что это однозначно слепки, тем более, что россияне привыкли к слепкам именно Пергамского алтаря. В ГМИИ есть несколько штук. А в Петербурге есть вообще все! Перед возвращением в Германию мы сняли слепки со всего фриза, и в 2002 году их передали из фондов Эрмитажа в Академию Штиглица, где их можно легко увидеть.



фото отсюда

Почему Разумовский украсил себя Пергамским алтарем, с точки зрения подсказки о его характере?

В фейсбуке мне попалось где-то, что мол, у скульптур отбиты гениталии, и это нарочитый фрейдизм в кадре, который раскрывает нам персонажа.

Не согласна.

На мой взгляд, это больше про сильное гомоэротическое напряжение между Разумовским и его другом, которым постоянно наэлектризована атмосфера в кадре. (Другие люди в фейсбуке, кто в теме, пишут, что формат отношений между этими двумя "друзьями детства" совершенно однозначен).

Кроме того, темой фриза является Гигантомахия: битва хороших мудрых богов-олимпийцев с хтоническими гигантами, первозданным ужасом. В мифах (и на фризе), силы разума побеждают чудовищ. В истории Разумовского (что мы видим и в последнем кадре фильма прямо) — наоборот. Так что, наверное, тот, кто придумал срифмовать его историю с этим мифом, подразумевал именно это.

В кабинете стоят еще несколько обломков древнегреческих скульптур, кажется, тоже эллинистических. Не знаменитые.

Еще две скульптуры обрамляют Боттичелли, они плохо различимы.

По сторонам от входа стоят две головы.

Вот они!

Называется Silence is gold

Еще одна дико популярная дешевка.

____________________________

Если вы заметили что-то еще интересное в кадре, тащите.