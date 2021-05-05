 

Страны G7 высказались за стабильные отношения с Россией

05.05.2021, 20:00, Новости дня
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Главы МИД стран «Большой семерки» (G7) выступают за стабильные и предсказуемые отношения с Россией, говорится в проекте итогового коммюнике.

«Мы вновь заявляем о нашей заинтересованности в стабильных и предсказуемых отношениях с Россией», – говорится в проекте коммюнике, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg. 

При этом, согласно документу, главы внешнеполитических ведомств утверждают, что РФ якобы угрожает международному порядку, и страны G7продолжат укреплять свои коллективные возможности по противодействию Москве. 

«Тем не менее мы продолжим укреплять наши коллективные возможности и возможности наших партнеров по сдерживанию российского поведения, которое угрожает основанному на правилах международному порядку, в том числе в сфере безопасности в киберпространстве и дезинформации», – утверждают члены G7.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепа сообщил, что главы внешнеполитических ведомств G7 потратили на обсуждение РФ и Китая в три раза больше времени, чем на другие темы. 

Напомним, глава британского МИДа Доминик Рааб рассказал о планах стран G7 разработать механизм для борьбы с российской «дезинформацией и пропагандой». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила ему цитатой святого Антония: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы».



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