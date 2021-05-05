ОП провела инклюзивный матч по футболу с командой Федерации спорта слепых

В Международный день борьбы за права инвалидов, 5 мая, на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Сатурн» Комиссия Общественной палаты по доступной среде и развитию инклюзивных практик при поддержке Федерации спорта слепых (ФСС) провела товарищеский инклюзивный матч по мини-футболу «Спорт без ограничений!».

Приветствуя участников соревнований, председатель Комиссии ОП РФ Диана Гурцкая сказала, что, когда она была маленькой девочкой, незрячие дети не могли и мечтать о том, что есть у них сегодня: они играют в футбол, в теннис, занимаются плаванием, доказывают себе, какие они сильные, и в музыке, и в спорте, сообщается на сайте ОП.

«Мне очень часто приходилось говорить о том, что искусство, творчество, музыка не имеют границ. Сегодня я могу сказать, что спорт не имеет границ. Доказательство этому и наши паралимпийцы, и, конечно, наши футболисты. Это замечательные, талантливые ребята-профессионалы. Очень важно осознание того, что мы сила, мы всего можем добиться, как наши ребята-спортсмены. Лично для меня они являются примером. Главное – верить в себя, ни в коем случае не опускать руки. В жизни каждого человека бывают всякие неурядицы, со всем этим нужно справиться и ходить с гордо поднятой головой», – приветствовала она участников и гостей матча.

Президент ФСС Лидия Абрамова рассказала, что футбол слепых в РФ – очень старый вид спорта. Первые упоминания о нем относятся к 1895 году, когда великий педагог, врач и основоположник научной системы физического воспитания Петр Францевич Лесгафт наполнил мяч горохом и дети Мариинского попечительства слепых стали играть в футбол.

«Сегодня впервые в истории спорта слепых проходит такой необыкновенный турнир. Я должна сказать, что в спортивном комплексе «Сатурн» 27 апреля прошел первый чемпионат РФ по футболу слепых среди женщин. Это новый вид спорта, он развивается. Планируется участие нашей сборной в чемпионате мира по футболу в Нигерии в ноябре этого года. Поэтому особенно важны такие инициативы Общественной палаты и другие общественные инициативы, которые дают возможность популяризировать футбол слепых», – отметила спикер.

Перед началом товарищеского матча члены мужской сборной команды ФСС провели показательный тайм игры, чтобы дать зрителям познакомиться с ее правилами. В мини-футбол для незрячих играют команды из пяти игроков. Они используют специальный мяч, который издает звуки во время ведения и подачи. У спортсменов могут быть разные нарушения зрения, поэтому все игроки, кроме вратарей, надевают на глаза специальные повязки и очки, чтобы обеспечить честные условия для всех. Сами спортсмены, чтобы не столкнуться, подают сигналы специальными словами – английским go или испанским voy. Чтобы не сбивать с толку спортсменов, все матчи проводятся в абсолютной тишине.

После показательного тайма старший тренер ФСС Александр Ерастов провел для членов сборных команд Общественной палаты специальную тренировку: общественникам надели на глаза специальные маски и обучили главным правилам игры. Чтобы избежать травм во время матча, ОП РФ и Федерация спорта слепых приняли решение провести турнир по пенальти.

Первыми на поле вышли мужские команды. Честь Общественной палаты РФ защищали член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Вадим Ковалев, член Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Забродин, а также добровольцы Волонтерского корпуса Общественной палаты и сотрудники Аппарата ОП России. В ворота сборной встал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков. Несмотря на все старания общественников, профессионалы показали класс, одержав победу с разгромным счетом 4:1.

«Очень важно, что мы смогли узнать, что такое спорт равных возможностей, как это организовано для незрячих людей. Хочется, чтобы ребята, несмотря на разные нозологии, могли заниматься спортом, проявлять себя, добиваться успеха, общаться со сверстниками. Инициатива ОП РФ очень правильная. Однако отсутствие инфраструктуры для маломобильных людей – это та вещь, в которую зачастую упираются хорошие инициативы. Можно сколько угодно говорить с представителями общественных организаций, в том числе общественных организаций инвалидов, сколько угодно популяризировать различные виды спорта. Но, если не будет приспособленных для этого объектов, все усилия упрутся в стену. И еще очень хочется, чтобы наши большие футбольные клубы, по сути бизнес-корпорации, задумались о полезных инициативах», – сказал Ковалев.

Турнир продолжила серия пенальти у женщин. Общественную палату представляли добровольцы Волонтерского корпуса Общественной палаты, сотрудницы Аппарата ОП России, а капитаном сборной стала председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок. Ворота команды вновь защищал Роман Терюшков.

Женская сборная ОП РФ показала блестящую игру, одержав победу со счетом 2:0. Члены сборной команды ОП РФ быстро освоились с правилами мини-футбола для незрячих и показали уверенное владение мячом на поле: после турнира по пенальти арбитр Валерий Спутнов и старший тренер ФСС Александр Ерастов приняли решение провести контактный тайм игры женской команды ФСС против смешанной команды ОП России. В нее вошли Наталья Починок, Вадим Ковалев, Роман Терюшков, а также игроки мужской сборной ФСС.

Однако сильный состав не принес удачи сборной ОП России. Команда федерации буквально вырвала победу из рук общественников, завершив матч со счетом 1:0.

По итогам товарищеского матча все участники встречи получили почетные грамоты. Председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая вновь отметила особую роль спорта в движении за права людей с инвалидностью и выразила надежду на дальнейшее развитие подобных форматов, которые Общественная палата готова поддерживать.

«Сегодня, 5 мая, празднуется День борьбы за права инвалидов. Важно, что сегодня ОП РФ провела этот инклюзивный матч, когда наши профессиональные незрячие спортсмены сыграли с простыми зрячими любителями. Все от этого получили максимальное количество эмоций. Потому что ты не представляешь, как трудно и тяжело жить, а тем более играть в футбол, когда у тебя есть поражение зрения. И наша задача как чиновников, как органов власти – создавать условия для того, чтобы спорт был доступен людям с ограниченными возможностями», – подытожил Терюшков.