В Чехии допустили приостановку дела о взрывах во Врбетице

…если следствию не удастся допросить подозреваемых.

Уголовное дело о взрывах в чешской Врбетице в 2014 году может быть приостановлено, если следствию не удастся допросить подозреваемых. Об этом, как передает Ceske noviny, пояснил генпрокурор страны Павел Земан.

«С самого начала я говорил, что есть только одна следственная версия и что нельзя исключать, что уголовное дело в конечном итоге будет отложено, если мы не допросим двух подозреваемых или не обеспечим их присутствие. Это юридическая процедура», — добавил Земан.

В Праге считают, что к взрывам могут быть причастны предполагаемые сотрудники российской спецслужбы Александр Петров и Руслан Боширов, которых также называют отравителями экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

Накануне чешская оппозиция потребовала отставки первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека. Это произошло после публикации в СМИ сообщений о его намерении заключить сделку с российскими властями до публичного заявления в связи с делом о взрыве на складе боеприпасов в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долгое эхо

Россию теперь подозревают во взрывах не только в Чехии, но и в Болгарии

МИД Чехии 17 апреля пояснил о высылке российских дипломатов, которые были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб, из-за причастности разведки РФ к взрыву во Врбетице. Власти Чехии также объявили в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Они, по данным чешских властей, в 2014 году попали в страну с поддельными молдавским и таджикским паспортами на имя Николая Попа и Руслана Табарова и были причастны к взрыву. Позднее это подтвердили в Bellingcat.

—