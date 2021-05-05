Мнение: Расстрелянное советское кино, история из жизни чекиста и чьи жизни важнее

1. К вопросу о том, как при Сталине поступали с людьми, создавшими, вероятно, самые яркие и позитивные образы советской жизни на киноэкране (благодаря которым не редеют ряды любителей советской эпохи):

https://vikond65.livejournal.com/1232553.html

24 апреля 1938 года на экраны советских кинотеатров вышла музыкальная комедия “Волга, Волга”. Фильм сразу завоевал бешеную популярность, за билетами выстраивались длинные очереди. Однако уже 6 мая того же года в газете “Советское искусство” была напечатана разгромная рецензия кинокритика В. Брутто на эту картину. Автор обвинил ее в глупости, безыдейности и подражательстве голливудским мюзиклам.

В частности, он писал: “Внутреннюю пустоту сценария Г. Александров вынужден заполнять гротеском, эксцентрикой и весьма однообразными трюками. Фильм “Волга, Волга” питали не традиции высокой комедии, а приемы-штампы буржуазного ревю, варьете и пустого водевиля с часто переодевающейся травести. Творчество пошло по пути подражания”.

Но уже через неделю стало известно, что товарищ Сталин пришел в восторг от этого, в общем-то, действительно примитивного и туповатого фильма, приказав щедро наградить его создателей. В ответ редакция “Советского искусства” немедленно уволила Брутто за “клевету и очернительство”. А если вспомнить, что происходило это в разгар “большого террора”, то неудивительно, что рецензент, узнав о своем увольнении и его формулировке, немедленно повесился, не дожидаясь ночного визита энкаведешников.

К сказанному надо добавить, что награды, полученные авторами фильма, были весьма разнообразны. Главный режиссер Григорий Александров и исполнительница главной роли Любовь Орлова получили ордена Ленина и стали лауреатами Сталинской премии первой степени (100 тысяч рублей).

А главный оператор и соавтор сценария Владимир Нильсен еще до выхода картины на экраны был арестован, объявлен польским шпионом и расстрелян на полигоне “Коммунарка”. Вскоре за ним последовал директор Мосфильма Борис Бабицкий вместе с женой – актрисой Любовью Бабицкой (она, правда, “легко отделалась”, получив 5 лет лагерей, как “член семьи изменника родины”). А еще через два месяца расстреляли начальника Главного управления кинематографии Бориса Шумяцкого.

Кстати, незадолго до ареста Владимир Нильсен стал кавалером ордена “Знак почета” и получил в подарок автомобиль за документальный фильм “Доклад товарища Сталина о советской Конституции”. Александрову потом пришлось долго каяться за “утерю бдительности” и связь с “врагом народа”. А на афишах и в титрах “Волги, Волги” вместо Нильсена был указан его ассистент Борис Петров.

Сходу найти подтверждение истории о самоубийстве критика Брутто мне не удалось. Но остальное, увы, достоверно: начальника советского кино 1930-х Шумяцкого, директора Мосфильма Бабицкого и, вероятно, лучшего довоенного кинооператора Нильсена таки расстреляли (напомню, что именно Нильсен снял первые советские музыкальные комедии «Весёлые ребята» и «Цирк»).

2. История из жизни, оставленная в комментариях к посту про чекиста, оправдавшего жену врага народа. Оправдав невиновного, сотрудник НКВД сильно рисковал. События могли пойти вот по такому сценарию:

https://von-hoffmann.livejournal.com/938119.html?thread=8356487#t8356487

У меня отца после таких дел… расстреляли. Он вел дело инженера с «Серпа и Молота», которого обвинили, понятно, во вредительстве. И было за что — в его цеху разрушилась электропечь, купленная за огромные деньги в дружественной социалистической Германии. Печь варила орудийную сталь. Ну, понятно, вражина решил нанести ущерб обороне СССР.

Когда сержант ГБ стал разбираться, выяснилось вот что. Старый дореволюционный сорокалетний спец категорически не желал идти на стахановский рекорд, говорил старорежимные слова про технические условия и регламенты, за что его критиковали на собрании, в частности, уборщица цеха, член РКИ. И даже в многотиражной газете заклеймили. Но он стоял на своем. Тогда партейцы дождались, когда спец заболел, и в его отсутствии пошли на рекорд, с понятным результатом. А потом его же и обвинили — а кого ещё? Мало ли, что он предупреждал. Не так предупреждал!

Отец дело закрыл и мигом возбудил другое — против парторга, уборщицы и редактора газетенки…

Вызывают отца однажды в комендатуру, сапоги новые получить. Старые-то совсем развалились. Идёт он, а на встречу куратор их комсомольской организации от парткома — куда спешишь, Ваня? Тот радостно поведал. А старый чекист ему и говорит, мол, иди в общежитие, отоспись, а утром приходи ко мне — в соседний подъезд. Их как раз поделили на НКВД и НКГБ.

Приказ есть приказ. Утром приходит — а пропуск заблокирован. И все встречные как-то странно посматривают.

Спустя двадцать лет отец с изумлением рассматривал постановление тройки — расстрелять по списку. И две галочки возле своей фамилии, мол, исполнено. Такие дела. Кстати, инженера всё же подгребли, по безразмерной ст.58 п.10, но дали всего пяток лет, что было признаком абсолютной невиновности.

На всякий случай. Автор комментария — блогер holera_ham, Валерий Белоусов. Реальный человек, известный как в Живом Журнале, так и за его пределами.

3. Очередная американская путаница про цвета жизней, которые особенно важны. Виктор Мараховский рассказывает:

https://t.me/vmarahovsky/1885

А (?). Когда-то очень давно, в XVII веке, на плантации Нового Света начали завозить рабов, купленных у племён-работорговцев в Центральной Африке.

Б. Когда-то давно, в шестидесятых годах, в стране США решили как-то справиться с чудовищной проблемой: часть детей, в том числе 15% негритянских детей (то есть самых бедных) растут без отцов. Матерям-одиночкам начали выдавать пособия.

В. Спустя полвека уже в белых семьях стало 15% детей без отцов, а в негритянских – больше 75%. Множество чёрных детей оказались в системе опеки, в том числе сёстры Брайант.

Старшая, 16-летняя Ма’хия, весной 2021 года в очередной приёмной семье повздорила с двумя бывшими воспитанницами, прибывшими поздравить с днём рождения приёмную мать. Спор случился чисто из-за того, как убираться по хозяйству.

Г. И вот спустя несколько минут прибывший белый полицейский видит, как Ма’хия (рослая и тучная девушка), отпинав ногами одну экс-воспитанницу своей приёмной мамы, заваливает на автомобиль вторую и заносит над ней кухонный нож.

Полицейский стреляет, Ма’хия мертва.

Д. Движение «Чёрные жизни имеют значение» начинает манифестации и кампанию в сетях. Президент что-то бормочет на тему надо разобраться.

Е. Известный чернокожий баскетболист ЛеБрон Джеймс (годовой доход 32 млн долларов) публикует фото полицейского, спасшего одну девушку и убившего другую, с текстом «Ты следующий!»

Ё. Ещё один полицейский, Нейт Сильвестер из Айдахо, публикует на ТикТоке вирусное видео, в котором издевается над баскетболистом: «Алло! У нас тут инцидент, один парень собирается зарезать второго, мне срочно нужно связаться с ЛеБроном. Алло! ЛеБрон? Стойте, мистер, перестаньте его резать! Не надо! Так вот, ЛеБрон, у нас тут один парень режет второго, что мне делать?»

Ж. Полицейского Сильвестра отстраняют от службы без сохранения зарплаты и начинают расследование, потому что нельзя шутить со священными вещами.

З. Его случай становится общенационально известным. Друг открывает Сильвестру счёт на GoFundMe, и туда накидывают сотню тысяч долларов за сутки или около того.