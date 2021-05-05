В очередь за спутниковым Интернетом Илона маска выстроились уже полмиллиона человек

Как сообщили в компании SрасеХ, в ожидании подключения спутникового Интернета Starlink сейчас находятся около полумиллиона человек.

Идея Илона Маска обеспечить всех доступной и высококачественной интернет-связью нравится многим. Потенциальных клиентов не пугают ни достаточно высокие цены на оборудование, ни то, что спутниковая система разворачивается не очень-то быстро, из-за чего покрытие пока существует только в отдельных странах.

Представители SрасеХ обещают, что все 500 миллионов человек будут подключены к Интернету в ближайшее время. Ведь на орбите уже более 1,5 тысячи спутников Starlink, к которым вскоре присоединится еще примерно такое же количество орбитальных аппаратов. Разрешение на запуск уже получено.