Исследовано влияние цифровых технологий на психику детей

Цифровые технологии уже не оказывают такого сильного влияние на психику подрастающего поколения, как это было лет десять назад, отмечают ученые, которые провели исследования на территории США и Великобритании.

Всего было собрано информацию о 430 тысячах детей. Оказалось, что длительное сидение за экранами компьютеров или со смартфоном в руках не влияет на психику большинства так серьезно, как принято считать.

Похоже, нынешнее поколение уже адаптировалось к условиям, когда цифровые технологии сопровождают нас буквально на каждом шагу. Здесь нет ничего удивительного, говорят ученые. Когда-то все боялись за детей, которые слишком долго сидят перед телевизором. На сегодня это уже не воспринимается, как серьезная проблема. Впрочем, все-таки детям надо больше гулять, отмечают специалисты.