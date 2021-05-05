 

Исследовано влияние цифровых технологий на психику детей

05.05.2021, 19:50, Новости дня
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Цифровые технологии уже не оказывают такого сильного влияние на психику подрастающего поколения, как это было лет десять назад, отмечают ученые, которые провели исследования на территории США и Великобритании.

Всего было собрано информацию о 430 тысячах детей. Оказалось, что длительное сидение за экранами компьютеров или со смартфоном в руках не влияет на психику большинства так серьезно, как принято считать.

Похоже, нынешнее поколение уже адаптировалось к условиям, когда цифровые технологии сопровождают нас буквально на каждом шагу. Здесь нет ничего удивительного, говорят ученые. Когда-то все боялись за детей, которые слишком долго сидят перед телевизором. На сегодня это уже не воспринимается, как серьезная проблема. Впрочем, все-таки детям надо больше гулять, отмечают специалисты.



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