 

Наташа Королева станцевала с 75-летней матерью на яхте в Майями

05.05.2021, 19:44, Разное
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Майские праздники Наташа Королева решила провести в Майями, где уже давно живет ее 75-летняя мать. Певица показала, как она станцевала с Людмилой Порывай на яхте.
Несмотря на почтенный возраст, мать артистки ведет активный образ жизни и старается ни в чем не уступать молодому поколению. В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Наташа Королева показала, как они зажигательно танцуют на белоснежной яхте. Артистка обратилась к родительнице с тем, что многие не верят в возраст Людмилы Порывай. На это 75-летняя жительница ответила: «Ну, и пусть не верят», – продолжая двигаться в такт музыке.

В Майями певица отметила не только майские праздники, но и годовщину отношений с супругом. Эту дату они назвали «День абрикосового варенья». 20 лет назад состоялось первой свидание Наташи Королевой и Тарзана. Свою историю любви пара сравнивает именно с этим фруктовым деревом, которое с годами распускается и дает свои плоды. Их абрикос, как отметила артистка, «безумно вкусный, необычно-обычный, иногда с червоточиной». Наташа Королева убеждена, что корни у их семейного дерева крепкие, вопреки «стараниям добрых людей».

Источник: radiokp.ru



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