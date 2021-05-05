 

Hyundai собирается произвести крупную отзывную кампанию в США и Канаде

05.05.2021, 19:44, Разное
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Компанией Hyundai будет осуществлен отзыв, исчисляющийся более чем 390 тысячами авто по причинам, связанным с проблемами, которые могут вызывать самовозгорание двигателя. К владельцам была обращена просьба парковаться на открытом воздухе до проведения ремонтных работ по устранению недочетов.
В основном отзывная компания распространится на более 203 000 внедорожников Santa Fe Sport, которые выпускались с 2013 по 2015 год, причем некоторые будут отзываться повторно. Дело в тормозной жидкости, которая может просачиваться в компьютер, где расположена антиблокировочная система тормозов. Это вызовет короткое замыкание, которое может спровоцировать пожар. Проблемы с тормозными компьютерами уже вызвали 18 пожаров в США, хотя согласно отчетам, пострадавших нет.

Заявление Hyundai, что отзывы «усиливают средства правовой защиты», своевременно. «Проведение «Hyundai этого отзыва направленно на то, чтобы осуществить обеспечение безопасности своих клиентов», — заявили представители компании.

Границы другого отзыва охватывают порядка 187000 Elantra 2019 и 2020 года выпуска, а также Konas и Velosters выпущенных с 2019 по 2021 год. Все они шли с двухлитровыми двигателями и здесь технология термообработки поршневых колец могла быть нарушена. Это впоследствии может приводить к повреждениям двигателя и из-за утечки масла может произойти возгорание. Hyundai указывает на то, что кольца могут быть перекалены и иметь сколы, тем самым задирать цилиндр двигателя.

Согласно отчетам, проблемы с поршнями вызвали пять пожаров, но пока все обошлось без серьезных последствий. Дилерами будет произведен осмотр двигателя или будет осуществлена его замена. Планируется также установка программного обеспечения для определения шума поршней.

Источник: nv.ua



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