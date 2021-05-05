Ирина Салтыкова рассказала о тяжелом разводе с первым мужем

Звезда 90-х Ирина Салтыкова пояснил о тяжелом разводе с первым муже. Еще до официального расторжения отношения артисты периодически расходились.

Ирина Салтыкова пережила немало бед, которые происходили в личной жизни. Месяцами она терпела выходки первого мужа. Последней каплей в отношениях стала информация о том, что любовница Виктора Салтыкова беременна от него.

Ирина Салтыкова плакала дни и ночи напролет, она практически не понимала, что происходит. Артистка нашла в себе силы сказать, что больше не позвонит Виктору Салтыкову, у нее получилось сдержать слово. Сам же музыкант обмолвился о том, что может вернуться к жене, когда любовница родит.

Разбираться с мужем Салтыковой было некогда, поскольку у нее умер отец. Множественные переживания спровоцировали у певицы онкологию. Знаменитости пришлось собрать все силы на борьбу с болезнью. К тому же ей необходимо было держаться, поскольку она поднимала на ноги дочь Алису.

Первый хит Салтыковой «Серые глаза» вышел в 1995 году. В этот период она развелась с Виктором Салтыковым.

Источник: www.starhit.ru