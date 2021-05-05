 

“Ты должна быть осторожна с тем, что говоришь”. Принц Уильям с женой Кэтрин завели канал в YouTube и разместили первый ролик. Видео

05.05.2021, 19:42, Новости дня
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Дебютное 25-секундное видео состоит из видеофрагментов, на которых герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены во время посещения различных мероприятий. Ролик начинается с диалога супругов.

“Между прочим, ты должна быть осторожна с тем, что сейчас говоришь, потому что эти парни – они все снимают”, – кивая в сторону операторов, обратился к жене принц Уильям.

“Я знаю”, – с улыбкой ответила она.

На канал супругов за первый час его существования подписалось более 27 тыс. пользователей сети.

ВИДЕОВидео: The Duke and Duchess of Cambridge / YouTube
Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания. 
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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