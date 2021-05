“Ты должна быть осторожна с тем, что говоришь”. Принц Уильям с женой Кэтрин завели канал в YouTube и разместили первый ролик. Видео

Дебютное 25-секундное видео состоит из видеофрагментов, на которых герцог и герцогиня Кембриджские запечатлены во время посещения различных мероприятий. Ролик начинается с диалога супругов.

“Между прочим, ты должна быть осторожна с тем, что сейчас говоришь, потому что эти парни – они все снимают”, – кивая в сторону операторов, обратился к жене принц Уильям.

“Я знаю”, – с улыбкой ответила она.

На канал супругов за первый час его существования подписалось более 27 тыс. пользователей сети.

ВИДЕОВидео: The Duke and Duchess of Cambridge / YouTube

Контекст:Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

