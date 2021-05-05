Казни в мечетях и групповые изнасилования. СМИ узнали о преступлениях наемников из РФ в ЦАР

СМИ в своем расследовании ссылается на рассказы местных жителей, которые стали жертвами наемников, и документы рабочей группы ООН по вопросам использования наемников.

По данным источников RFI, в ЦАР находится от 800 до 2000 российских наемников. Российское посольство в стране признает только 535 своих “инструкторов”, которые якобы не участвуют в боевых действиях, за исключением “случаев, когда они становятся целью”. В отчете ООН упоминаются ЧВК “Вагнер”, Sewa Security Services, которая считается одним из вагнеровских филиалов, и Lobaye Invest SARLU.

Согласно внутренним докладам ООН, с которыми удалось ознакомиться RFI, с начала года и до середины апреля зафиксированы сотни нарушений прав человека, совершенных представителями правительственной армии (FACA) и их российскими союзниками либо только последними. В частности, СМИ упоминает о 26 внесудебных казнях, пяти изнасилованиях и 27 незаконных арестах.

Также RFI сообщает о роли российских “инструкторов” в подавлении правительством ЦАР восстания в префектуре Уака, где повстанцы сорвали президентские выборы. По данным СМИ, во время боев в этом регионе мирные жители прятались в мечети. Туда же ворвались и российские силы, открыв огонь даже по женщинам и детям. Согласно отчету ООН, в мечети казнили трех человек, причем наемники не стали разбираться, кто из них был повстанцем, а кто – мирным жителем.

Кроме того, журналисты описывают и другой инцидент, который случился в 80 км к западу от города Бамбари, где стояли правительственные войска ЦАР и их российские союзники. Последние открыли огонь по грузовику, перевозившему товары и около 30 пассажиров, из-за того, что тот не остановился в контрольно-пропускном пункте, несмотря на предупреждение. В результате были убиты трое мирных жителей, 15 получили ранения.

В списке грубых нарушений прав человека со стороны российских наемников, задокументированных экспертами ООН, фигурируют и акты сексуального насилия. В одном из докладов, датированном 25 февраля, описан случай группового изнасилования в Ялоке. В тексте говорится, что шестеро мужчин ворвались в дом к 24-летней женщине и “под угрозой оружия коллективно насиловали с 23.00 до 2.00”.

О случаях групповых изнасилований российскими военными RFI также рассказывали и местные жители. Одной из них была 20-летняя женщина, которая, по ее словам, 15 февраля в Банги пыталась поймать такси, чтобы успеть домой до комендантского часа. Перед ней остановилась машина с россиянами, которые отвезли ее в лес, где всю ночь насиловали.

Кроме того, наблюдатели в ЦАР сообщали о многократных случаях грабежей, которые совершали российские наемники. Житель города Банги рассказывал, что россияне забирали их животных, матрасы и даже пластиковые стулья.

Помимо грабежей, российские наемники в ЦАР также сжигали дома. По данным RFI, в коммуне Бензамбе были сожжены 120 домов, в том числе дом семьи бывшего президента.

Контекст:В ЦАР с 2012 года продолжается война между группами повстанцев и действующим правительством, силы которого поддерживают миротворцы ООН.

В 2018 году в ЦАР прибыл “отряд российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства”. В числе прибывших были пятеро россиян, кадровых военных разведчиков и сотрудники двух частных военных компаний Sewa Security Services и Lobaye Ltd. Большинство экспертов были уверены, что речь идет о так называемой “группе наемников Вагнера”.

Соглашение о военном сотрудничестве Россия и ЦАР подписали в августе 2018 года. После этого в городе Беренго создали центр, где российские инструкторы обучали солдат ЦАР “обращаться с оружием и вести боевые действия”.

Антиправительственные силы стремились не допустить переизбрания на второй срок президента Фостена Арканжа Туадеры. Президентские выборы были назначены на 27 декабря 2020 года, одновременно с ними состоялись парламентские выборы. Однако выборы все же состоялись и победу на них одержал Туадера, набрав 53,16% голосов. 30 марта этого года состоялась его инаугурация.

—