“Слуга народа” прокомментировала решение ЦИК об отказе в регистрации Вирастюка нардепом

“Нынешняя ситуация показывает, что политические оппоненты пытаются максимально отсрочить окончательное признание Василия Вирастюка победителем. Тем самым они отбирают у жителей Прикарпатья право иметь своего представителя в парламенте и с его помощью решать насущные проблемы”, – говорится в заявлении.

В партии отметили, что юристы подробно изучат решение Верховного Суда, который отменил протокол Центризбиркома о признании Вирастюка победителем выборов. “Слуга народа” заявила, что была третьей стороной в этом процессе и не принимала в нем участие. В партии отметили, что ЦИК выполнил решение Верховного Суда.

Контекст:

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87, по данным Центризбиркома, составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателей, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. В “Опоре” рассказали, что решение суда не меняет ничего. Старший советник по правовым вопросам общественной сети Ольга Коцюруба отмечала, что ранее суды признали недействительными результаты выборов на пяти участках округа, поэтому нужно было составить уточняющий прокол.

12 апреля ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования. 15 апреля он был составлен.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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