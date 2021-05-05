 

Израиль закрыл границу для граждан Украины

05.05.2021, 19:42, Новости дня
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Отмечается, что въезд в Израиль запрещен также гражданам Эфиопии, ЮАР, Индии, Мексики и Турции.

Кроме того, Израиль отменил специальные разрешения для въезда в страну, выданные до 1 мая 2021 года. Чтобы оформить новое разрешение на въезд, нужно обратиться в компетентные органы страны.

“Посольство обратилось к израильской стороне с просьбой предоставить разъяснения по поводу установленных ограничений”, – говорится в сообщении украинского диппредставительства.

https://www.facebook.com/UkraineInIsrael/posts/3851197941615697

Контекст:3 мая вступили в силу новые правила въезда в Израиль и выезда из страны в связи с пандемией коронавируса. В частности, гражданам Израиля запрещено посещать семь государств: Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию, сообщало министерство здравоохранения Израиля.
Минздрав Израиля рекомендовал гражданам избегать лишних поездок за границу и быть особенно осторожными в семи странах с высокими показателями заражений, в том числе и в Украине, еще 22 апреля, сообщало The Jerusalem Post. Позднее ведомство представило стратегию более строгих критериев ограничения въезда в Израиль.
“В свете преобладающей в мире ситуации с заболеваемостью COVID-19 и появлением новых мутаций штамма минздрав рекомендует отложить пилотный проект открытия въездного туризма на месяц (до конца июня)”, – говорилось также в сообщении.
22 апреля в Израиле не было зарегистрировано летальных исходов среди больных COVID-19 – впервые за 10 месяцев. По состоянию на 2 мая в Израиле полностью привито от COVID-19 около 75% взрослого населения.
Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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