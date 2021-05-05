Мнение: «Меня все устраивает. Не устраивает – вали нахрен из страны».

Я очень частенько слышу от людей – «Меня все устраивает. Не устраивает – вали нахрен из страны».

Что хотел бы им сказать? Ребят. Поверьте, вас все устраивает до первого бум. До первого опоздания скорой на час, когда у родственника инфаркт. До первой бутылки шампанского в вашей заднице в полицейском участке. До первого подкинутого наркотика. До первого неправомерного решения в суде, когда убили вашего родственника, а преступника отпустили на свободу. До первого избиения в СИЗО вертухаями, если вы туда попали. До первой фразы – «Такие операции в России не делаются. Летите лечиться в Израиль». Короче, до первого сбоя в хорошей жизни. До первого «обезболивающего нет»!

Поверьте мне. То же самое начнете делать и вы. Вас будет сильно возмущать – «Как это так? Я же такой весь из себя хороший! Это случайность. Недоработки на местах». Как это так? Как это так?

А вот так, ребята. Дело не в том, кто хороший, а кто плохой. Дело в системе, которой вообще на это плевать. Она так устроена.

Чтобы поймали и наказали преступника – надо выйти скопом людей и разгромить торговый центр. Чтобы отдали пенсию – написать лично Грефу. Чтобы получить качественное лечение – устроить сбор денег через СМС на первом канале. Чтобы наказать зарвавшегося полицейского – предать его действия огласке, закидав соцсети мольбами о репосте. Для того, чтобы вам вернули украденные деньги за долевое строительство – перекрыть федеральную трассу!

Все. Только так, и по-другому эта система НЕ РАБОТАЕТ. Точка.

И дело не в том, что я вам этого желаю. Дело в том, что любой человек может оказаться в такой ситуации.

Парадоксом в данном случае является то, что никто не вспоминает своих же слов «МЕНЯ ВСЕ УСТРАИВАЕТ». И не вспоминает, что были в стране правозащитники, а теперь они – НКО. Бац — и их нет. Был комитет против пыток – теперь НКО. Бац и их нет. Были такие ребята, как я, которые выходили на митинги и требовали менять систему. Но вы им настойчиво говорили – вали из страны. Бац — и они уехали.

И заметьте. Те, кто уехал, не хотел никаких революций, которыми вас пугали из телевизора. Это тоже парадокс. На ровном месте из страны выдавливают и уже выдавили тех, к кому вы в первую очередь могли бы обратиться за помощью. Тех, кто пытался изменить систему, чтобы ни они, ни вы не оказались в такой ситуации.

Человек, говорящий сегодня «Меня все устраивает» на мой взгляд – человек недалекий. Не думающий о будущем. Не просчитывающий вариантов. Живущий сегодняшним днем. По сути – человек без будущего. А какое будущее ждет страну, если в ней живут люди без будущего?..

UPD: надо было бы сразу обозначить свою субъективную позицию по данному вопросу, оставляю её не обозначенной.

Хотя, иногда слышу в свой адрес – Чемодан, вокзал, ….

И вот тут начинает прошибать, хочется бейсбольную биту.

UPD-2:Сей спич взят с просторов интернета, авторство замылено и найти доподлинность писателя не увенчалась успехом.

Стоит немного дополнить от себя:

Хотя, иногда слышу в свой адрес – Чемодан, вокзал, …., даже когда говоришь людям что Солнце не встаёт на Северном полюсе, оно всегда появляется по утру на Востоке…

И вот тут начинает прошибать, хочется бейсбольную биту.

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