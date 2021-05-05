Российские школьники воссоздали монумент “Родина-мать зовет” в Майнкрафт

Создание знаменитого памятника в киберпространстве было приурочено празднованию Дня Победы. Отмечается, что 7 мая на том же сервере состоится масштабный онлайн-квест.

Идея появления памятника в Майнкрафт возникла в голове учащемуся 4 класса 33 школы в Смоленске Михаилу Гусеву. Он рассказал, что увидел монумент “Родина-мать зовет!” во время поездки с семьей на юг.

“Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9-му мая построить его в своей любимой игре – Майнкрафт”, – признался школьник.

Он рассказал, что часто играет на сервере, созданном Российским движением школьников. Поэтому со своей идеей мальчик пошел именно туда. “Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!”, – заключил он.

Теперь цифровая копия монумента “Родина-мать зовет!” станет одной из самых заметных достопримечательностей этого сервера в Майнкрафт. Особое внимание при создании своей копии монумента в РДШ уделили внимание высокой детализации, адекватному отображению материалов и внешнего вида памятника.

Для игроков он будет служить дополнительным ориентиром. Кроме того, на территории памятника были размещены мини-игры для того, чтобы привлечь к новинке внимание основной массы игроков.

Кроме того, 7 мая в 17:00 мск на сервере РДШ в Майнкрафт состоится масштабный квест, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева заметила, что есть такие темы, которые вечно должны быть с людьми. Среди таких она выделила в том числе и память о Победе.

И этот образ можно оцифровать для того, чтобы он эффективнее доходил до нового поколения. “Очень здорово, что активисты РДШ, которые самостоятельно развивают сервер игры Minecraft «Виртуальная Россия», уже этим озаботились”, – заметила исполнительный директор Движения.

“Для человеческого подвига нет границ и рамок”, – подчеркнула Ирина Плещева.

На воссоздании цифровой копии памятника “Родина-мать зовет” в Российском движении школьников не остановились. Были выпущены специальные тематические наклейки, которые можно распространять в парках и общественных городских пространствах, клеить н машины, школьные дневники и другие поверхности.

Напомним, Российское движение школьников было создано указом президента России Владимира Путина 29 октября 2015 года. Перед организацией стоит задача воспитать подрастающее поколение и сформировать личность на основании присущей нашему обществу системы ценностей.