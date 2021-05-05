“Бессмертный полк онлайн” пополнился 800 тысячами новых участников

Акцию поддержала вдова Народного артиста СССР Василия Ланового Ирина Купченко, певец Олег Газманов, актер Игорь Петренко, певица Полина Гагарина.

В 2020 году трансляция полка шла более 20 суток. В этом году потоки трансляций разделят по регионам. Люди увидят своих героев там, откуда они родом.

Прием заявок ограничен 7 мая. Организаторам пришлось пойти на такой шаг, чтобы успеть сформировать региональные потоки.

Большое внимание уделят кибербезопасности, модерированию заявок. Более 12 тысяч специалистов следят, чтобы в полковые колонны не попали военные преступники. Проверка может длиться несколько дней из-за большого объема информации.

Пресечено уже несколько попыток разместить в в строю портреты нацистских преступников. Данные о разместивших их людях передадут в Следственный комитет.

Трансляции пройдут во всех регионах. Начало – 9 мая в 15:00 по местному времени.

Посмотреть мероприятие можно на сайте проекта, в соцсетях “ВКонтакте” и “Одноклассники”, на ТВ, кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.