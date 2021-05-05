Мнение: Коротко о разном. 05.05.2021

Коротко о разном.

1. В Госдуму внесен закон о запрете уравнивания СССР и нацистской Германии.

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий публичное отождествление ролей СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Документ опубликован в думской электронной базе данных.

Авторы инициативы — глава комитета по культуре Елена Ямпольская, первый вице-спикер ГД Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Они предлагают запретить в публичном выступлении, СМИ, интернете отождествлять цели, решения и действия советского руководства, командования и военнослужащих с нацистскими, а также отрицать решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.

https://russian.rt.com/russia/news/859407-zakonoproekt-sssr-germaniya-voina – цинк

Раньше таких мудаков в комментариях можно было банить в рамках правил блога, а теперь, если примут, на действующее законодательство.

2. Новости свободы слова.

Независимый надзорный совет Facebook сообщил, что подтвердил решение компании от 7 января о блокировке аккаунтов экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. При этом совет высказал замечания к форме, в которой было принято первоначальное решение.

"Со стороны Facebook было неверным налагать такое неопределенное и не соответствующее стандартам наказание, как блокировка на неопределенный срок, – говорится в решении совета. – Нормальные штрафные меры компании предусматривают удаление контента, нарушающего правила, приостановку доступа пользователя к аккаунту на ограниченный срок или же полное удаление страницы или аккаунта нарушителя".

Совет считает, что в Facebook должны пересмотреть решение по Трампу в соответствии с правилами, которые применяются и к другим пользователям. Компании дали шесть месяцев на выполнение этой рекомендации.

6 января, в день штурма Капитолия сторонниками Трампа тогда еще действующему президенту закрыли доступ в его аккаунты в Facebook и Instagram. Его посты с обращениями к сторонникам с призывом мирно уйти домой и не подыгрывать тем, кто украл у него победу на выборах, были удалены. 7 января основатель Facebook Марк Цукерберг сообщил, что продлил на неопределенное время блокировку аккаунтов Трампа, по меньшей мере до мирной передачи власти команде Джо Байдена. Аккаунты Трампа в Instagram и Facebook были восстановлены 16 января, но у него нет к ним доступа. Он также заблокирован на YouTube и в Twitter.

https://www.interfax.ru/world/764745 – цинк

Учитесь, вот что значит жить в стране, где принципы свободы слова и мнений стоят на первом месте. Уж там то можно безбоязненно сказать, что Гитлер лучше Сталина. Только если ты не Дональд Трамп. Ему вообще говорить нельзя.

Не найдя свободы в американских соц.сетях, Трамп запустил свою собственную платформу с блэкджеком и республиканцами https://www.donaldjtrump.com/desk Так как комментариев под выступлениями Трампа там нет, то пока там довольно скучно. Дональд, открывай камменты, нужен чад кутежа.

3. Дело Тихановского отправилось в суд.

Согласно материалам дела Тихановский С.Л., Статкевич Н.В., а также привлеченные ими Саков А.Н., Попов Д.Ю., Лосик И.А., Цыганович В.В. и другие граждане с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году.

Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов.

Обвиняемые с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году.

Тихановский С.Л. и другие лица из его окружения под различными предлогами, в том числе для сбора подписей за выдвижение кандидата в Президенты Республики Беларусь, проводили незаконные массовые мероприятия в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Солигорске, Миорах и других городах республики.

Во время таких мероприятий они распространяли информацию, направленную на обострение политической и социальной напряженности в стране, возбуждение иной социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности. После чего размещали видеосъемки с мероприятий в сети Интернет, включая Youtube и Telegram-каналы, социальные сети.

Кроме того, Тихановский С.Л. 27 мая 2020 года в Могилеве в целях воспрепятствования работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов во время видеотрансляции при участии Сакова А.Н. и Попова Д.Ю. высказал как призыв к действию угрозы в адрес Председателя комиссии Ермошиной Л.М. о:

проведении незаконных групповых массовых мероприятий у ее дома;

нарушении неприкосновенности и вторжении в ее жилище;

ином ограничении ее законных прав.

В ходе обыска в садовом домике в Гомельском районе, который Тихановский С.Л. использовал для работы и жительства, обнаружены и изъяты 900 300 долларов США, пневматический пистолет и пневматический автомат. Характер упаковки значительной части денег, серийность номеров банкнот в пачках указывали на их одномоментное получение в банковских либо иных финансовых организациях.

В результате противоправных действий Тихановского С.Л. и его сообщников государству причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей.

http://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/nadzor-za-resheniyami-po-ugolovnym-i-grazhdanskim-delam/genprokuratura-delo-tikhanovskogo-i-ego-soobshchnikov-napravleno-v-sud/ – полностью тут.

Сядет ли Тихановский? Конечно же сядет. Как максимум, на 15 лет, но думаю будет чуть поменьше – лет на 8-10.

Помимо прочего может передать привет жене. Ее похождения безусловно добавят ему пару-тройку годков. Видео про Тихановскую и 900 000 долларов особенно чудесное.

4. Правительство РФ одобрило выход из Договора по открытому небу.

Ссылка на документ тут http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105050003

Сам выход полностью логичен – так как США ранее уже вышли из договора, а соблюдать договор с одними европейцами нет никакого смысла, так как европейцы сливают информацию американцам, которых Россия по договору контролировать не может.

Так что – доктор сказал в морг, значит в морг. Ну или точнее, к менее безопасному миру. В данном случае, это был выбор США.

5. Бабушка старая, ей все равно.

Сваливающая осенью на пенсию Ангела Меркель заявила, что США являются главным союзником Германии (в Вашингтоне наверное умилилились такому уравнению со стороны зависимого государства).

После чего заявила, что она против разделения мира на два лагеря, но рада, что США совместо с ЕС противоистоит соперникам Европы – России и Китаю. Тут рада, тут не рада. Надо определяться. тем более "союзник" говорит, что разделение мира на два лагеря это хорошо. Ведь есть "хороший демократический лагерь",а есть лагерь "вот этих вот, где китайцы, русские и прочие нехорошие ребята".

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