Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели собственный YouTube-канал

Герцог и герцогиня Кембриджиские – прогрессивные монархи, которые идут в ногу со временем и активно пользуются социальными сетями. Сегодня у них появилась еще одна интернет-площадка.

На видеохостиге Youtube Кейт Миддлтон и принц Уильям завели свой канал. Об этом они сообщили, конечно посредством интернета, на своем официальном аккаунте в Instagram. Опубликовав приветственный ролик, состоящий из видеонарезки из разных поездок и визитов королевской четы, герцог и герцогиня подписали пост просто:

Лучше поздно, чем никогда – теперь мы на @YouTube

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Видео начинается с обращения принца Уильяма к жене:

Будь осторожна, потому что это все записывает… – сказал герцог.Я знаю, – ответила Кейт со смехом.

Какой именно контент ожидать пользователям на Youtube-канала принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пока непонятно. Одно ясно – он будет так же популярен, как другие интернет-ресурсы, на которых присутствуют герцог и герцогиня Кембриджские. Число подписчиков на новый канал меньше, чем за час с момента публикации первого видео, выросло до 27 тысяч человек, и продолжает расти.

Кстати, бабушка Уильяма, Елизавета II стала первым в мире монархом, у кого появился YouTube-канал. Случилось это в 2007 году. Объявляя о запуске канала, официальные представители британского королевского дворе заявили, что при помощи YouTube, надеются, речь королевы станет “более доступной для молодых людей и тех, кто находится в других странах”. Канал активен и сейчас – здесь можно найти архивные и свежие материалы, имеющие отношение к британской монархии.