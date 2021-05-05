 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон завели собственный YouTube-канал

05.05.2021, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Герцог и герцогиня Кембриджиские – прогрессивные монархи, которые идут в ногу со временем и активно пользуются социальными сетями. Сегодня у них появилась еще одна интернет-площадка.

На видеохостиге Youtube Кейт Миддлтон и принц Уильям завели свой канал. Об этом они сообщили, конечно посредством интернета, на своем официальном аккаунте в Instagram. Опубликовав приветственный ролик, состоящий из видеонарезки из разных поездок и визитов королевской четы, герцог и герцогиня подписали пост просто:

Лучше поздно, чем никогда – теперь мы на @YouTube

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Видео начинается с обращения принца Уильяма к жене:

Будь осторожна, потому что это все записывает… – сказал герцог.Я знаю, – ответила Кейт со смехом.

Какой именно контент ожидать пользователям на Youtube-канала принца Уильяма и Кейт Миддлтон, пока непонятно. Одно ясно – он будет так же популярен, как другие интернет-ресурсы, на которых присутствуют герцог и герцогиня Кембриджские. Число подписчиков на новый канал меньше, чем за час с момента публикации первого видео, выросло до 27 тысяч человек, и продолжает расти. 

Кстати, бабушка Уильяма, Елизавета II стала первым в мире монархом, у кого появился YouTube-канал. Случилось это в 2007 году. Объявляя о запуске канала, официальные представители британского королевского дворе заявили, что при помощи YouTube, надеются, речь королевы станет “более доступной для молодых людей и тех, кто находится в других странах”. Канал активен и сейчас – здесь можно найти архивные и свежие материалы, имеющие отношение к британской монархии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.12 / Накануне 55-летия Ирина Апексимова пожаловалась на проблемы в личной жизни

03.08 / Специалисты назвали 6 продуктов, которые повышают риск развития рака груди

08.02 / Опубликованы новые фото со свадьбы сестры принцессы Хайи и дочери королевы Иордании Нур

13.08 / #СРОЧНАЯ НОВОСТЬ: Российская вакцина против коронавируса теперь доступна для продажи по всему миру на eBay

14.11 / Врач Голубенко рекомендует ограничить сладкое в рационе во время болезни

04.05 / Мнение: Письмо: “Как избавиться от ненормальной привязанности?”

25.03 / Получившим вакцину от коронавируса жителям Подмосковья дадут значки

12.02 / Мнение: Кто издевается над ветераном?

03.08 / Что стало с красавцем Мейсоном из сериала “Санта-Барбара”

13.01 / На русском…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика