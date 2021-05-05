США провалили испытания баллистической ракеты Minuteman III

США потерпели неудачу в ходе испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили в пресс-службе Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

На данный момент ведется расследование причин произошедшего. «Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости»

Испытания Minuteman III проходили на авиабазе «Ванденберг» (штат Калифорния). Основной целью испытаний являлась оценка и подтверждение эффективности, готовности и точности этой системы вооружения.

Ранее эксперт Питер Хьюсси в National Interest раскритиковал программу по продлению срока службы ракет Minuteman III, которым уже полсотни лет. Хьюсси призвал реализовывать проект по разработке новых ядерных ракет стратегического сдерживания. Он заявил, что Minuteman III уже прошли через модернизацию в 1990-х и 2000-х годах, их «жизнь больше невозможно продлить».