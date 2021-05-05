Украинец через суд потребовал обеспечить доступ к вакцине «Спутник V»

Житель Харькова подал судебный иск с требованием обеспечить украинцам возможность вакцинироваться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V», сообщила пресс-служба Окружного административного суда Киева (ОАСК).

«Зарегистрирован иск от жителя Харькова к минздраву Украины и министру Максиму Степанову. Истец просит суд обязать Минздрав <…> принять меры для обеспечения гражданам, желающим вакцинироваться против коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V», доступа к этой вакцине», – сообщается на сайте суда.

Кроме того, еще одним требованием истец указал обязать Максима Степанова написать заявление о сложении полномочий главы минздрава Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину. При этом в октябре 2020 года Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной». Однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.

Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В апреле на Украине началась кампания по вакцинации населения от коронавируса препаратом американской компании Pfizer.