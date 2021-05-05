Чайки по именам ЛСДУЗ и ЙФЯУ9

Чем занимаются зашифрованные для Росреестра сыновья Юрия Чайки.

В 2016 году имена в выписках Росреестра на недвижимость, которой владели Артем и Игорь Чайка оказались скрыты шифрами ЛСДУЗ и ЙФЯУ9. Затем и эти обозначения заменили на «частное лицо» и «Российская Федерация». Имена сыновей экс-генпрокурора вернулись в документы на недвижимость только в ноябре 2020 года. Теперь «‎Новая газета» совместно с «Трансперенси Интернешнл Россия» (Минюст считает организацию иностранным агентом) и изданием 7х7 обнаружили, что сын бывшего генпрокурора РФ Игорь Чайка связан с бизнес-интересами экс-супруги прокурора Ярославской области. Весь мусорный рынок этого региона отдан компании Чайки «Хартия».

В тени отца

Публичное внимание к сыновьям бывшего генпрокурора России, а теперь полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки Игорю и Артему приковано с 2016 года после расследования Алексея Навального о бизнесе и иностранной недвижимости родственников семьи бывшего высокопоставленного силовика.

Официальной проверки не последовало, но в 2016 году их имена в выписках Росреестра на недвижимость, которой они владели, оказались скрыты шифрами: Артема Чайку переименовали в ЛСДУЗ, а Игоря Чайку — в ЙФЯУ9. Затем и эти обозначения заменили на «частное лицо» и «Российская Федерация». Имена сыновей экс-генпрокурора вернулись в документы на недвижимость только в ноябре 2020 года.

Артем Чайка. Фото: РИА Новости

Несмотря на неоднократные заявления братьев Чаек о том, что их бизнес и место работы отца никак не связаны, в реальности, как мы можем предположить, все обстоит не совсем так. Например, на должности замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генеральной прокуратуры работал некто Сергей Сердечный. Интересно, что до этого назначения Сердечный ни дня не проработал в органах прокуратуры. Не менее интересно, что Сергею Сердечному — обладателю мотоцикла Harley Davidson Road King Classic — приписывали членство в клубе Harley Davidson H.O.G (HARLEY OWNERS GROUP) Iron Birds Chapter вместе со старшим сыном на тот момент генпрокурора Чайки — Артемом. Позже Сердечный завязал с прокурорской стезей и занял должность директора компании младшего сына Игоря Чайки «Инновации света». Отметим, что вторым партнером компании «Инновации света» помимо самого Игоря Чайки является Оксана Дивейкина — это жена первого замруководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина, который прикомандирован для обеспечения безопасности спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Яблоки и яблоня

За время прокурорской работы отца оба сына стали владельцами крупных коммерческих структур и построили свой бизнес в основном на господрядах. При этом младший сын, Игорь Чайка, привлек внимание журналистов. В 2014 году в 25 лет он стал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева по вопросам спорта, туризма и инновациям. Сам он связывал успех в предпринимательстве со своим опытом, а не с возможностями высокопоставленного отца. По его словам, со второго курса Московской юридической академии им. Кутафина он занимался бизнесом, был учредителем компаний в сфере производства продуктов питания, благоустройства и развития общественных пространств.

Игорь Чайка. Фото: RBC / TASS

Предпринимательский успех действительно сопутствовал младшему Чайке. Одна из его первых компаний — «Инновации света», — работу в которой нашел бывший прокурорский работник, почти сразу после создания в 2010 году получила 11 крупных контрактов на электромонтажные работы. Первый из них — в Армавире, а остальные десять — с мэрией Новороссийска — почти на 20 млн руб. компания подписала за один день. Спустя год портфель госзаказа «Инноваций света» вырос до 356 млн руб. Выполнять работы госструктуры доверили и еще одной на тот момент только созданной компании, которую также связывали с Игорем Чайкой — фирме «Хартия». Ее единственным учредителем на тот момент значился бывший партнер младшего Чайки Александр Цуркан. С 2013 года эта компания занимается вывозом мусора в Москве, тогда она получила подряды на 46,2 млрд рублей по 2021 год на обслуживание Северного и Восточного округов Москвы.

В 2017 году через компанию «Экогрупп» совладельцем мусорного оператора официально стал сам Игорь Чайка.

Около года, до того как стать советником губернатора, Чайка работал с Воробьевым как бизнесмен — во время предвыборной губернаторской кампании Воробьева помогал тому в организации новых парков, создании городской инфраструктуры и прямо говорил, что на должности советника «пробудет примерно полгода» и метит на пост его заместителя. Воробьев впоследствии действительно предлагал Чайке должность вице-премьера правительства Московской области, но тот вдруг отказался. «Я принял решение отказаться от этого предложения, поскольку все это время не прекращал заниматься предпринимательской деятельностью, и те проекты, которые у меня сейчас находятся в реализации или в статусе запуска, требуют ежедневного оперативного сопровождения», — объяснял Чайка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

На должности советника губернатора Чайка развивал и свои сельскохозяйственные, строительные и девелоперские проекты — например, плантации шампиньонов. Сам бизнес-проект шампиньонов появился во времена, когда министерством сельского хозяйства Московской области руководил его приятель Дмитрий Степаненко. В 2016 году Степаненко получил должность председателя правительства Ярославской области (материал о нем мы писали в конце 2020 года).

Покинув должности в Подмосковье, в 2017 году бывшие коллеги воссоединились и стали соседями: Игорь Чайка купил дом в подмосковном поселке Азарово, где участками уже владели члены семьи Степаненко. Тогда компания отца нового ярославского премьера «Альянс Отель Менеджмент» предоставляла консультантов, которые помогали структурам Чайки приобрести гостиничный комплекс в Крыму.

Поселок Азарово

Снова вместе

С переездом чиновника в другой регион друзья продолжили работать сообща уже на новом месте. Чуть больше чем через месяц после назначения подмосковного экс-министра в соседний регион Игорь Чайка основал в Ярославле благотворительный фонд «Центр социальных инициатив». Первым делом фонд доставил в Ярославль к празднику Пасхи благодатный огонь из Иерусалима, который на богослужении представителям церкви передали сам Чайка, на тот момент врио губернатора Дмитрий Миронов и председатель правительства Степаненко. Пресс-служба областного правительства в пресс-релизе, посвященном этому событию, особенно подчеркивала, что доставил огонь именно «учредитель благотворительного фонда содействия социально-культурному развитию Ярославской области Игорь Чайка». В этом же году фонд оплатил организацию городских праздников, профинансировал ремонт ярославской детской поликлиники, а также поучаствовал в строительстве скейт-парка в Парке 1000-летия Ярославля. Парк с помпой и благодарностями фонду в августе 2017 года открывал также губернатор.

В 2017 году Чайка начал не только тратить деньги в области, но и зарабатывать. Его компания «Хартия» стала официальным оператором по вывозу мусора в Угличе, а затем в Брейтовском и Дзержинском районах Ярославской области. Хвалил московскую компанию, только начавшую работать, лично губернатор: «Углич сегодня показывает пример цивилизованного обращения с твердыми бытовыми отходами, — говорил губернатор Дмитрий Миронов. — Все сделано красиво и очень качественно. Будем распространять этот опыт в других городах региона». Председатель правительства Степаненко в то же время публично ругал местные коммунальные компании и анонсировал скорое решение проблемы мусора. «В ближайшие дни мы наведем здесь порядок, — заверял председатель правительства. — К решению подобных проблем готов подключиться единый региональный оператор по обращению с отходами».

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Фото: РИА Новости

Региональный оператор нашелся уже в апреле 2018 года — и им стала «Хартия» Чайки. Отбор заявок прошла только компания сына экс-генпрокурора, заявку конкурирующей компании «Спецтехуборка» признали не соответствующей требованиям конкурса.

«Хартия» по итогам конкурса получила весь мусорный рынок региона, подписав контракт на 16 млрд руб. до 2026 года.

По сообщениям местных изданий, в «Хартию», после того как та получила статус регионального мусорного оператора, на позицию заместителя директора устроился бывший руководитель аппарата правительства Ярославской области Юрий Валдаев, также до этого работавший до этого вместе с Чайкой и Степаненко в Московской области.

Сноха тоже «Российская Федерация»?

О личной жизни сыновей Чайки не было известно почти ничего, пока в публичное поле не вылились подробности бракоразводного процесса старшего сына Чайки Артема. Его супруга Марина Чайка выложила видеообращение, в котором попросила защиты от мужа и органов опеки.

Марина Чайка с детьми. Скриншот: YouTube

Публичной информации о том, женат ли младший сын бывшего генпрокурора Игорь, нет, но, по данным «Новой», первой супругой младшего Чайки была 30-летняя Анастасия Назаренко. В 2011 году Назаренко стала Чайкой и больше не меняла фамилию. Анастасии Чайке принадлежат несколько элитных автомобилей — два «Инфинити» QX80 и BMW X5. Машины зарегистрированы по адресу квартиры в элитном доме на улице Рочдельская, 12, в Москве. Квартира принадлежит полпреду Юрию Чайке и его супруге Елене Чайка. В этом же доме жили президент Сбербанка Герман Греф, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель администрации президента Сергей Иванов и другие высокопоставленные чиновники.

В выписке Росреестра данные Анастасии Чайка были скрыты за «Российской Федерацией», как это обычно бывает с высокопоставленными чиновниками и членами их семей.

Об Анастасии Чайка-Назаренко известно немного. С 2002 года ее семья живет в подмосковном Нахабино, о матери, Светлане Скузоватовой, есть упоминания (и еще), что она была мировым судьей в Красногорске. Отец — Олег Назаренко до 2018 был совладельцем компании «Ковернинский леспромхоз», занимавшейся распиловкой древесины в Нижегородской области. С 2015 по 2017 год она была совладельцем московской фирмы «Остров чудес» вместе с Ольгой Валдаевой. По основному виду деятельности компания занималась предоставлением социальных услуг престарелым и инвалидам, но закрылась через два года после основания.

Но с недавнего времени в окружении Игоря Чайки появилась еще одна девушка, которая также сменила фамилию на Чайка, — бывшая жительница Украины, участница конкурсов красоты Ольга Пшеницкая. В 2012 году она выиграла титул 2-й вице-мисс Москвы, а до этого, по сообщениям СМИ, стала вице-мисс Киева.

Ольга Пшеницкая

В своей анкете она описывала себя как модель, актрису и телеведущую. Информации о том, чем она занималась помимо конкурсов, почти нет, но в публикациях о конкурсантках ее называли корреспондентом «Первого канала» и программы «Армейский магазин». Обнаружить упоминания Пшеницкой в качестве телекорреспондента не удалось, но в 2014 году она все же работала ведущей — но на телестудии Российского технологического университета, где в кадре беседовала с руководителями вуза. Анкету модели можно найти и на сомнительных форумах, посвященных, в том числе, эскортным услугам.

Семья Ольги Пшеницкой жила в украинском городе Кременчуг, затем Пшеницкие жили в Киеве. Мать, Елена Арнольдовна, работала заместителем главного бухгалтера в государственном Аграрном фонде, в 2018 году она еще подавала антикоррупционную декларацию как сотрудник фонда. Об отце, Игоре Пшеницком, известно лишь, что с 1999 по 2001 год он возглавлял полтавский филиал банка «Финансы и кредит» украинского олигарха Константина Жеваго. Затем Пшеницкий был индивидуальным предпринимателем.

Когда семья переехала в Россию, достоверно неизвестно, но в 2016 году Ольга «прописалась» в деревне Клины Калужской области, а затем получила российский паспорт. Информации о том, что Пшеницкая отказалась от украинского паспорта, — нет. Затем семья переехала в подмосковное Одинцово и указывала этот адрес при регистрации автомобилей Ольги Пшеницкой — до 2018 года она владела «Ленд Ровером», затем «Мерседес-бенц E200». C мая 2019 года в собственности Пшеницкой — «Майбах».

Примерно с 2018 года Ольга Пшеницкая стала фигурировать в регистрационных документах автомобилей под фамилией Чайка.

С сыном бывшего генпрокурора ее связывает не только фамилия, по данным «Новой газеты», Ольга путешествует с Игорем Чайкой — сначала под фамилией Пшеницкая, затем под фамилией Чайка. При этом Анастасия Чайка-Назаренко больше не фигурирует в путешествиях Игоря Чайки.

Ольга не ведет профили в популярных социальных сетях, а ее страница в «Одноклассниках» не обновлялась с 2014 года. При этом часть данных остались в агрегаторах информации и в аккаунтах ее подруг. Например, они отмечали ее на фотографиях с вечеринок в Куршевеле в 2015 году. При этом Чайка ведет аккаунт от имени своей собаки, где кроме жизни своего питомца публикует панорамы с курортов и свои домашние интерьеры.

Мусор и вино

Как и многие спутницы влиятельных мужчин, Ольга Чайка оказалась не обделена предпринимательскими талантами — в 2020 году она открыла винный бар Degustore в торгово-выставочном центре «Тишинский» в Москве. В описании бара говорится, что в меню предлагается 120 видов вин, а также авторская кухня от шеф-повара, который ранее «работал с мэтрами гастрономии — Аленом Дюкасом и Адрианом Кетгласом». Кроме этого, Чайка зарегистрировалась и как индивидуальный предприниматель — основным видом деятельности указана деятельность салонов красоты.

Бар Degustore. Фото: chef.ru

Бизнес-партнер Ольги Чайка в винном баре заслуживает отдельного внимания. По данным налоговой службы, совладелецей юридического лица бара — компании «Резалт» — кроме Ольги Чайки стала Анна Попова. Нам удалось выяснить, что Анна Попова — бывшая жена нынешнего прокурора Ярославской области Дмитрия Попова.

Прокурор Ярославской области Дмитрий Попов. Фото: yarwiki.ru

Согласно базе данных мировых судов города Москвы, Поповы развелись в январе 2016 года, а в конце года обменялись квартирами: Дмитрий Попов передал Анне Поповой свою 190,9-метровую квартиру в доме по улице Тверская, 12, а бывшая супруга передала своему бывшему мужу квартиру в Спиридоньевском переулке, 7, площадью 106,6 кв.м. Судя по антикоррупционной декларации прокурора за 2016 год, у Поповых — двое детей, в пользовании у них значатся обе квартиры. Прокурор Ярославской области не ответил на вопросы «Новой» о бизнесе бывшей супруги со спутницей совладельца регионального мусорного оператора «Хартия» Игоря Чайки. Сам Чайка также не ответил на вопросы о его знакомстве с прокурором Поповым и бизнесе Ольги Чайка.

В соцсетях бара Анна Попова упоминается как управляющий партнер заведения.

Ей принадлежат 10% «Резалта», а Чайке — 90%, но каких-либо упоминаний основного владельца там нет.

Родственники Поповой — мать и сестра — также владеют семейной стоматологической клиникой «Бьюти дент» в Москве, а племянница работает в той же клинике стоматологом-ортопедом.

Ольга Чайка оставила без ответа вопросы журналистов «Новой газеты» об обстоятельствах своего знакомства с бывшей женой прокурора области, где ведет бизнес Чайка-младший, решения вести совместный бизнес и финансовых вложениях в открытие бара. Попова также не ответила на переданные ей вопросы.

По мнению юриста «Трансперенси Интернешнл-Р» Григория Машанова, поскольку Игорь Чайка активно ведет бизнес в Ярославской области, наличие тесной связи с прокурором области может сильно упростить ведение бизнеса — ведь прокуроры согласовывают проверки МЧС, Роспотребнадзора и многих других органов.

«Прокуратура также может отменить возбуждение любого уголовного дела, а также возбудить любую административку. В целом, если Попов или его непосредственные заместители не принимали решений в отношении компаний Чайки, реального конфликта интересов у них не было, но в любом случае возможность оказывать Чайке общее покровительство тут определенно есть», — считает Машанов.

Ранее «Новая» писала о схемах личного обогащения главы правительства Ярославской области. После выхода расследования депутат Ярославской областной думы Александр Воробьев потребовал от регионального прокурора Дмитрия Попова провести проверку по этим фактам, но во время выступления депутату отключили микрофон. Прокурор все же рассмотрел обращение о возможном нарушении председателем правительства антикоррупционного законодательства, но, не усмотрев достаточных оснований для проверки, перенаправил обращение о возможных нарушениях заместителю Степаненко в областное правительство. Подчиненный премьера не нашел нарушений у своего начальника.

Юрист, директор Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Алексей Карнаухов, замечает, что проблема смешения бизнеса и власти — распространенная история.

«Когда кланы тех или иных должностных лиц контролируют определенные бизнес-сферы. Плохо это по той простой причине, что из-за этого страдает качество услуг во-первых, а во-вторых — рост цен происходит. Если обратить внимание на тарифы на вывоз мусора по регионам, они часто очень сильно не совпадают без видимых экономических причин», — говорит Карнаухов.

Вся семья при деле

С прокуратурой оказался связан и отец Ольги Чайка. В 2019 году Игорь Пшеницкий появился в российском реестре юридических лиц в качестве директора компании «Авилон Плаза», управляющей одноименным бизнес-центром в Москве. Эта компания входит в группу «Авилон» — крупную сеть автосалонов в России, принадлежащую экс-депутату Варшавскому и его бизнес-партнеру Карапетяну.

Бизнес-центр «Авилон Плаза». Фото: cian.ru

О связях «Авилона» с Генеральной прокуратурой писали OCCRP. В публикации сообщалось, что совладелец компании «Авилон АГ» Камо Авагумян имеет общий бизнес с Игорем Чайкой, сыном экс-генпрокурора, а ныне полпреда президента Юрия Чайки. За последние 10 лет «Авилон» получил от российских госструктур контрактов на поставку и обслуживание автомобилей более чем на 28 млрд руб. Основные заказчики компании — силовые структуры, и в том числе и Генеральная прокуратура России. В «Авилон Плаза» не ответили на запрос о решении назначить именно Пшеницкого на должность руководителя компании.

P.S.«Новая газета» продолжает интересоваться людьми, чьи имена в документах Росреестра скрыты под обозначением «Российская Федерация». Если у вас есть информация о таких людях и их недвижимости — поделитесь ею с нами через почту [email protected]

Авторы: Владимир Прокушев, Илья Шуманов, Роман Романовский (Школа районной антикоррупции)

Редактор: Александра Джорджевич

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