Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» приняло поправки в положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих»

Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» единогласно приняло поправки в устав организации.

Согласно решению, изменениям подвергнется положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих», говорится на сайте ЗАО.

С 1 июня перед исповеданием раб Божий соглашается на:

Обработку персональных данных Небесной Канцелярией;

Согласие на получение информационных рекомендаций по товарам духовного характера;

Отказ от роптания в адрес ЗАО «РПЦ»;

Отказ от избирательных прав в пользу ЗАО «РПЦ»;

Подписку на 3 православных журнала.

Также документ предусматривает штрафные санкции в отношении граждан России, которые отказываются исполнять требования устава ЗАО «РПЦ»:

Временное отрешение от ЗАО «РПЦ» (удвоенная сумма по всему духовному прейскуранту);

Годовая отмена Крещения: защиты от сглазов не будут работать;

Запрет бесплатной парковки возле офисов ЗАО «РПЦ»;

Другие меры по решению руководителя филиала ЗАО «РПЦ».

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