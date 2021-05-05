Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» приняло поправки в положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих»
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Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» единогласно приняло поправки в устав организации.
Согласно решению, изменениям подвергнется положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих», говорится на сайте ЗАО.
С 1 июня перед исповеданием раб Божий соглашается на:
- Обработку персональных данных Небесной Канцелярией;
- Согласие на получение информационных рекомендаций по товарам духовного характера;
- Отказ от роптания в адрес ЗАО «РПЦ»;
- Отказ от избирательных прав в пользу ЗАО «РПЦ»;
- Подписку на 3 православных журнала.
Также документ предусматривает штрафные санкции в отношении граждан России, которые отказываются исполнять требования устава ЗАО «РПЦ»:
- Временное отрешение от ЗАО «РПЦ» (удвоенная сумма по всему духовному прейскуранту);
- Годовая отмена Крещения: защиты от сглазов не будут работать;
- Запрет бесплатной парковки возле офисов ЗАО «РПЦ»;
- Другие меры по решению руководителя филиала ЗАО «РПЦ».
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