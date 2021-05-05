 

Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» приняло поправки в положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих»

05.05.2021, 18:57, Разное
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Собрание акционеров ЗАО «РПЦ» единогласно приняло поправки в устав организации.

Согласно решению, изменениям подвергнется положение «Об обработке персональных данных при исповедании рабов Божьих», говорится на сайте ЗАО.

С 1  июня перед исповеданием раб Божий соглашается на:

  • Обработку персональных данных Небесной Канцелярией;
  • Согласие на получение информационных рекомендаций по товарам духовного характера;
  • Отказ от роптания в адрес ЗАО «РПЦ»;
  • Отказ от избирательных прав в пользу ЗАО «РПЦ»;
  • Подписку на 3 православных журнала.

Также документ предусматривает штрафные санкции в отношении граждан России, которые отказываются исполнять требования устава ЗАО «РПЦ»:

  • Временное отрешение от ЗАО «РПЦ» (удвоенная сумма по всему духовному прейскуранту);
  • Годовая отмена Крещения: защиты от сглазов не будут работать;
  • Запрет бесплатной парковки возле офисов ЗАО «РПЦ»;
  • Другие меры по решению руководителя филиала ЗАО «РПЦ». 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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