 

В компьютерах Dell обнаружены старые уязвимости

05.05.2021, 18:56, Новости дня
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Целых пять крупных проблем обнаружили специалисты по кибербезопасности в компьютерах Dell. Но самое ужасное то, что они там были, начиная еще с 2009 года, говорят эксперты.

Проблему во время одного из тестирований обнаружили сотрудники компании SentinelLabs, которые сразу же сообщили о ней производителю. «Маленький недостаток» в одном из драйверов обеспечивал такую брешь, что через нее в устройство мог проникнуть любой хакер, знающий о ее существовании.

Данный драйвер отвечает за обновление прошивки, пояснили специалисты. В общем, через него создавалось сразу пять опасных лазеек. Разработчики из компании Dell пообещали в кратчайшие сроки устранить недостаток, о чем сообщат дополнительно.



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