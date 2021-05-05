В компьютерах Dell обнаружены старые уязвимости

Целых пять крупных проблем обнаружили специалисты по кибербезопасности в компьютерах Dell. Но самое ужасное то, что они там были, начиная еще с 2009 года, говорят эксперты.

Проблему во время одного из тестирований обнаружили сотрудники компании SentinelLabs, которые сразу же сообщили о ней производителю. «Маленький недостаток» в одном из драйверов обеспечивал такую брешь, что через нее в устройство мог проникнуть любой хакер, знающий о ее существовании.

Данный драйвер отвечает за обновление прошивки, пояснили специалисты. В общем, через него создавалось сразу пять опасных лазеек. Разработчики из компании Dell пообещали в кратчайшие сроки устранить недостаток, о чем сообщат дополнительно.