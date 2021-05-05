Walmart все еще не решается запустить разработанный облачный игровой сервис

Во время одного из судебных разбирательств, касающихся иска к компании Apple, стало известно, что крупная торговая сеть Walmart еще в 2019 году разработала и планировала запустить новый облачный игровой сервис под названием Project Storm.

Данный сервис должен был стать общедоступным, а его продвижением готовы были заняться такие крупные магазины, как Epic Games, Steam, Uplay и другие. Однако запуск был задержан из-за пандемии, сообщают компетентные источники.

Правильно ли поступил Walmart, является спорным вопросом. Однако и теперь непонятно, когда именно следует ожидать выхода в свет нового игрового сервиса. Разработчик об этом просто умалчивает. Остается набраться терпения и ждать выхода официальных сообщений.