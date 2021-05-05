 

Инфекционист Глебов составил ТОП заблуждений о лечении коронавируса

05.05.2021, 18:50, Разное
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Инфекционист Глеб Глебов составил ТОП заблуждений, которые касаются лечения коронавируса. Этой информацией доктор поделился на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам специалиста, неправильное лечение коронавируса представляет собой большую опасность, нежели сама инфекция. Вирусную пневмонию «по типу матового стекла» нельзя лечить посредством антибиотиков. В особенности препараты не назначаются без предварительной сдачи общего анализа крови. Такое лечение чревато расстройством ЖКТ, развитием бактериальной флоры. Когда антибиотики действительно понадобятся человеку, то должный эффект оказан не будет.

С первых дней лечения коронавируса не назначаются гормоны. К тому же нельзя резко прекращать курс, если он уже начат. Не исключено, что произойдет гормональный сбой и скачок сахара в крови.

Еще одной ошибкой Глебов назвал прием курантила при COVID-19. Этот препарат редко назначается с первого дня, к тому же при данном заболевании он неэффективен.

На сегодняшний день отсутствуют противовирусные препараты, которые бы имели абсолютно доказанную эффективность против COVID-19. Большинство лекарственны средств являются токсичными, поэтому важно оценивать необходимость их назначения.



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