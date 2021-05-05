Филипп Киркоров получил на день рождения от Алисы Лобановской мини-чемодан за 1,6 млн рублей

В последний день апреля свой день рождения отметил поп-король Филипп Киркоров, а празднование 54-летия состоялось на этих выходных. Артист похвастался в микроблоге Instagram эксклюзивными подарками, которые ему презентовали друзья. От телеведущей Алисы Лобановской он получил чемодан Louis Vuitton, который стоит около 1,6 миллионов рублей.

Когда Филипп Киркоров распаковывал подарок от бизнеследи, то отметил, что она всегда дарит эксклюзив. По словам певца, это мини-чемодан из коллекции Вирджила Абло. Данный аксессуар практически уникальный, так как в мире таких экземпляров всего несколько штук. Именинник выразил благодарность Алисе Лобановской и признался, что она его очень порадовала.

Удивила поп-короля своими подарками и Ольга Бузова. Она презентовала парные браслеты, которые станут символом их крепкой дружбы. Кроме этого, Филипп Киркоров получил от поющей телеведущей очки, инкрустированные бриллиантами. Их стоимость оценивается в 250 тысяч рублей. Артистка призналась, что выбрать подарок для экс-супруга Примадонны не просто. Артист известен своей любовью к брендовым вещам, поэтому первым скупает все новинки своей любимой французской марки аксессуаров и одежды.

Источник: www.vokrug.tv