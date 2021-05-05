 

В Национальном музее Дании обнаружили скелет принца викингов

05.05.2021, 18:50, Разное
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В Национальном музее Дании были обнаружены останки принца викингов, которые впервые выявили в 1868 году во время раскопок в кургане в Ютландии. Скелет аристократа-викинга находился более, чем столетие в ящике с неправильной маркировкой.
Курган Бьеррингхёй был изначально выкопан одним из помещиком в качестве насыпи для выравнивания котловины. Фермер вместе с приятелями снял верхний слой почвы и обнаружил могилу, содержащую множество драгоценных предметов. Ценности компания фермеров оставила себе, а всё остальное, что не представляло для них интереса (кости, перья, фрагменты ткани) осталось разбросанным.

Профессор рыбного хозяйства Выборгской школы, Артур Феддерсен, увлекающийся археологией, услышал о могиле и отправился к кургану. Специалист допросил помещика и его друзей , чтобы зафиксировать сведения о структуре захоронения и находившихся в нем вещах. Весь погребальный инвентарь у жителей деревни изъяли и передали работникам Национального музея Дании.

Археологи проанализировали останки, которые по ошибке оказались в коробке с неправильной маркировкой. Они принадлежали представителю элиты викингов, предположительно, принцу. Об этом можно судить по богатым шерстяным одеждам, украшенным красным и пурпурным шелком и вышитыми красно-синими узорами.

На покойнике были две накидки, мягкие шелковые манжеты, которые были украшены полосами из золотых, серебряных и шелковых нитей, переживших грубые раскопки и оставшихся в хорошем состоянии. Древний викинг был похоронен на пуховой подкладке в деревянном гробу, а гроб поместили в могилу из камня и дерева, запечатанную голубой глиной. У ног располагались два топора с серебряной инкрустацией, чей декоративный мотив получил название Маммен.

На гробу находились два деревянных и одно бронзовое ведро, а также восковая свеча длиной в два фута. Это может указывать на то, что житель был христианином, предположили эксперты. С помощью дендрохронологического анализа древесины было установлено, что покойный был погребен зимой 970 года н.э. в период правления первого христианского короля Дании – Харальда I Синезубого.

Ученые пока не могут точно определить пол и возраст, поскольку состояние костей недостаточно хорошее для извлечения ДНК. Согласно измерениям, останки принадлежали мужчине старше 30 лет, говорится в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Antiquity. Захоронение Бьеррингхёй является одной из величайших находок эпохи викингов. В нем найдено самое больше количество шелка и текстиля из всех, когда-либо выявленных в могиле датских викингов.

Источник: www.thehistoryblog.com



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