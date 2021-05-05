Украина приобретет коллективный иммунитет от COVID-19 к 2023 году – ученые КПИ

Как подчеркнули в КПИ, в своем исследовании они отталкивались от того, что определяющим средством преодоления пандемии COVID-19 является массовая вакцинация населения.

Страны мира ученые сгруппировали в пять кластеров.

В первый вошли США, Израиль, Великобритания, ОАЭ, достигших наибольших показателей вакцинации населения (в среднем более 60%). По мнению ученых, эти страны могут сформировать коллективный иммунитет в конце второго – начале третьего квартала 2021 года.

Во второй кластер вошло большинство стран Западной Европы и Канада. Они могут перейти к модели коллективного иммунитета ближе к концу 2021-го с “затуханием процесса” в начале 2022 года.

Третий кластер составили Турция, отдельные страны Центральной Европы, Марокко и Уругвай. В этих странах уровень вакцинации пока не превышает 20%, нет строгого соблюдения карантинных ограничений, а ежедневная заболеваемость продолжает расти. В КПИ считают, что эти страны сформируют коллективный иммунитет ближе к середине 2022 года.

Четвертый кластер охватывает страны с высоким уровнем заболеваемости и медленной вакцинацией. В этой группе, помимо Украины, также Россия, Молдова, Грузия, Бразилия, Мексика, Индия и ряд других стран. Средний уровень вакцинации составляет 4,5%, для Украины этот показатель – около 1,8%. При сохранении текущих темпов вакцинации эти страны рискуют не преодолеть пандемию в 2022 году и приобрести коллективный иммунитет только в 2023-м.

В пятый кластер вошли Австралия, Китай, Аргентина, страны Юго-Восточной Азии со сравнительно низкими уровнями заболеваемости, но и с медленными темпами вакцинации населения. Предполагается, что преодоление эпидемии в этих странах может затянуться до конца 2022-го – начала 2023 года.

Контекст:По состоянию на 5 мая в мире сделали более 1,19 млрд прививок от COVID-19 в 175 странах. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Всего в Украине сделали более 759,4 тыс. прививок, полностью (двумя дозами) вакцинировали 303 человека.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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