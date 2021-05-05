Кухта: Ситуация с увольнением главы “Нафтогазу” задержит транш МВФ. Есть вероятность бюджетного кризиса

“Ситуация вокруг НАК “Нафтогаз” еще только разворачивается и мы пока не знаем, чем она закончится. Но она точно повлияет на сотрудничество со всеми международными организациями и в первую очередь с МВФ. Предполагаю, что, во-первых, задержится получение транша, а, во-вторых, кредиторы потребуют исправить ситуацию. Например, принять законодательство, которое жестко ограничит возможности правительства проводить подобные трюки, сделает их незаконными. Учитывая атмосферу в парламенте, приниматься проект будет тяжело. Поэтому мы возможно транш и не получим, что отразится на бюджете уже к концу года”, – отметил экономист.

Он считает, что задержка финансовых поступлений от международных доноров может спровоцировать бюджетный кризис в Украине.

“Есть вероятность бюджетного кризиса, как в прошлом году, когда казначейство перестало проводить часть платежей из-за нехватки денег. А в 2022 год мы зайдем с ситуацией, когда нам критически нужен будет транш. Не исключено, что будут предприняты меры жесткой бюджетной экономии, но я не очень себе представляю, как сейчас правительство решится на такой шаг”, – подчеркнул Кухта.

По его мнению, при увольнении наблюдательного совета и руководителя “Нафтогазу” были нарушены процедуры, что и вызвало недовольство кредиторов.

“Этот ход правительства не выглядит просчитанным, а больше похож на сиюминутное решение. Реформа корпоративного управления была частью предыдущих программ МВФ. Технически это то юридическое условие, за которое уже взяты деньги и которое теперь нарушено. Позиция Кабмина выглядит, как отмазка. Вместо того, чтобы вызвать наблюдательный совет компании, показать ему анализ ситуации, задать вопросы, выслушать объяснения, Кабмин просто уволил набсовет и менеджеров. Выглядит так, что о чем-то кулуарно договорились и быстро реализовали. А суть реформы корпоративного управления сводилась именно к тому, чтобы так поступать было нельзя”, – сказал экономист.

По его мнению, заявления западных кредиторов не являются признаком персональной поддержки бывшего главы “Нафтогазу” Андрея Коболева.

“У нас реакцию Запада трактуют, как защиту Коболева или еще кого-то. Это не так. Для доноров критически важно иметь понятные правила, по которым можно с Украиной работать. Наша вечная проблема, что политики меняют правила под себя. А в разные моменты им удобно по-разному. Это общесоциальная проблема – в Украине такое на всех уровнях, поэтому страна бедная и отсталая, в нее никто не инвестирует”, – заявил Кухта.

Он обратил внимание, что если бы процедура увольнения соответствовала определенным правилам, разногласий с кредиторами можно было избежать.

“Базовая причина недовольства Запада в том, что у нас не соблюдают процедуры и обязательства. Правильная процедура предполагает разговор. Для Запада это привычно. Там никто не стал бы увольнять набсовет и СЕО большой компании в один момент. Кабмин и набсовет в письменном виде должны были обменяться аргументами, вызвать набсовет, заслушать и под протокол оформить. Да, процедура заняла бы пару месяцев. Могло выясниться в итоге, что увольнение – обоснованный шаг. И такой реакции Запада не было бы. Кредиторы ведь не просто так отреагировали. Для МВФ – это условие программы. А для ЕБРР – его деньги. У них “Нафтогаз” одалживает под низкий процент. И ключевое условие кредита – корпоративное управление”, – пояснил Кухта.

При этом он рассказал, что у компании действительно есть проблемы с газодобычей.

“Плохая ситуация с закупками. Коболев жаловался, что их загнали в “Прозорро”. Это происходило, когда я был в команде минэкономики. Делали это специально, потому что видели скандалы вокруг закупок. Были истории, когда закупщики выкидывали в окно чемодан с деньгами, который им занесли. Мы видели раздувающиеся расходы на добычу. И они продолжают раздуваться. Компания инвестирует в добычу, а газа больше не становится. Мы знаем, что добывали его плохо, происходила порча пластов, когда бурили их старым оборудованием. Люди из бизнеса, которых после Майдана нанимали, уходили из “Нафтогазу” и говорили, что внизу бардак, из центра нет нормального управления и контроля за добычей, много воруют, это крышуют силовики и не видно, чтобы с годами хоть что-то исправлялось. Как минимум вопросы к руководству действительно есть. И набсовет и менеджмент должны были на них ответить”, – резюмировал Кухта.

Контекст:28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

29 апреля спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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